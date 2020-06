Cele mai populare jocuri pentru copii îi atrag pe elevii din toată țara să învețe programare la prima școală de vară organizată online de Academia Micilor Developeri

Academia Micilor Developeri anunță organizarea, în premieră online, a școlii sale de vară, unde cele mai populare jocuri din lume pentru copii, Roblox și Minecraft, vor fi transformate într-o oportunitate distractivă, live și interactivă de învățare a programării.

Desfășurate începând cu data de 15 iunie, cursurile vor fi organizate în grupe de câte 5-9 participanți, fiecare cu un profesor dedicat, după o programă aliniată la tendințele internaționale în domeniu. Scopul cursurilor organizate de Academia Micilor Developeri este să îi transforme pe copii și tineri, din consumatori de tehnologie, în creatori de tehnologie, să transforme orele petrecute în fața ecranelor într-o activitate educativă, care le va deschide noi oportunități.

„Academia Micilor Developeri a mutat online desfășurarea cursurilor la scurt timp după ce a fost declarată starea de urgență. Reorganizarea a durat doar două săptămâni, la finalul cărora 200 de copii învățau deja programare online, prin intermediul platformei Zoom, la care s-au adaptat foarte ușor. Abilitatea de a comunica prin alte mijloace decât cele obișnuite merită cultivată și este în sine un exercițiu util. Datorită mutării în mediul digital, le oferim pentru prima dată copiilor din toată țara ocazia să poată învăța la cursurile organizate de noi”. – Oana Manga, co-fondator Academia Micilor Developeri

În cadrul școlii de vară, la cursul de programare cu Roblox, copiii care au între 10-14 ani vor învăța pas cu pas cum să facă propriul joc cu obstacole. La cursul de programare cu Minecraft, adresat elevilor cu vârsta între 10-13 ani, aceștia vor afla cum pot introduce în joc propriile creații, pentru a înțelege ce înseamnă dezvoltarea unui joc complex și popular. Și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani au opțiuni de cursuri pentru vacanța de vară. Grupele dedicate vârstelor lor vor putea alege studierea unora dintre cele mai populare limbaje de programare din lume, Java și Python.



Înscrierile la cursuri și la lecții demo gratuite se pot face la cursuri@miciideveloperi.ro, 0720013773.

Școala de vară organizată de Academia Micilor Developeri se află la a VII-a ediție și are în fiecare an o tematică diferită. Dacă în 2019 ea a fost dedicată roboticii, în acest an în focus sunt jocurile populare în rândul copiilor și adolescenților. „Tehnologia evoluează rapid, de aceea în fiecare an aducem noi programe și update-uri în curricullum-ul Academiei Micilor Developeri, în funcție de tendințele internaționale. Este o muncă de echipă, la care contribuie toți profesorii noștri, care constă în: cercetare, alegerea programelor cele mai utile și distractive, crearea lecțiilor astfel încât să fie motivante pentru copii și potrivite nivelului lor de înțelegere, stabilirea planului de lecție și filmarea tutorialeleor video care formează suportul de curs”. – Oana Manga

Experiența de învățare pe care o oferă cursurile organizate de Academia Micilor Developeri este diferită față de cea clasică: fiecare lecție se finalizează cu un proiect concret, care constă în faptul că fiecare cursant creează propriul joc. Este pus accentul pe partea practică de implementare de proiecte și creare de jocuri, pentru a preda noțiuni de bază în programare, care pot părea abstracte în teorie și care sunt de fapt ușor de înțeles prin experimentare, precum gândire algoritmică, bucle, variabile, condiții. Astfel s-a ajuns ca, de-a lungul timpului, la Academia Micilor Developeri să fie create de copii câteva mii de joculețe.

Profesorii din cadrul Academiei Micilor Developeri sunt studenți sau absolvenți ai facultăților de informatică, inginerie ori matematică. Cei mai mulți dintre ei sunt programatori cu experiență practică, fie în propriile proiecte, fie ca angajați care își dezvoltă o carieră în domeniu. Micii cursanți beneficiază de instructori formați special în metodele de predare menite să le atragă interesul, datorită trainingului de comunicare cu copiii pus la dispoziție de Academie. Acestuia i se adaugă și un training de introducere în programa reputatei școli de programare software, robotică și gândire algoritmică pentru copii și adolescenți. Rezultatul este că participanții la cursuri se atașează de profesorul lor și consideră că acesta este cel mai bun.

Academia Micilor Developeri a fost înființată în anul 2013. Până în prezent, peste 10.000 de copii au urmat cursurile sau lecțiile sale demo, atât în București, cât și în țară. În prezent, 300 de elevi participă constant la cursurile sale online. Detalii la cursuri.miciideveloperi.ro/.