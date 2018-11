Black Friday aduce reduceri incredibile la PlayStation 4, PlayStation 4 Pro și PlayStation VR

Promoțiile Black Friday oferite de Sony Interactive Entertainment includ, de astăzi, reduceri la echipamente hardware, disponibile pentru o perioadă limitată.

Fie că doresc să dea startul aventurii cu PlayStation 4 (PS4), să ducă experiența de joc la un alt nivel cu PlayStation 4 Pro (PS4 Pro) sau PlayStation VR (PS VR), jucătorii au la dispoziție o mulțime de oferte.

Promoții Black Friday pentru PS4 & PS4 Pro

Până pe 26 noiembrie, gamerii au la dispoziție următoarele promoții:

• PS4 1TB Marvel’s Spider-Man la 1.286 lei

• PS4 1TB RDR2 + GoW la 1.399 lei

• PS4 1TB COD:BO4 + GoW la 1.399 lei

• PS4 PRO + GoW la 1.649 lei

• VR Starter Pack la 994 lei

• PS Plus 3M la 89 lei

• PS Plus 12M la 215 lei

• Orice DS4 189 lei (pentru edițiile limitate, inclusiv Copper, Berry Blue și Blue Camouflage)

Promoții Black Friday pentru PS VR

Până pe 2 decembrie, jucătorii pot achiziționa bundle PS VR de Black Friday, ce include un headset PS VR, PlayStation Camera și un voucher digital pentru VR Worlds.

Oferte Black Friday la jocuri

Jucătorii pot achiziționa în rețeaua de parteneri cele mai îndrăgite jocuri pentru PS4, la prețuri speciale:

• Marvel’s Spider-Man – 189.00 lei

• God of War – 139.00 lei

• GT Sport – 99.00 lei

• Detroit – 139.00 lei

• Shadow of the Colossus – 99.00 lei

• Horizon Complete Edition – 139.00 lei

• Uncharted Lost Legacy – 99.00 lei

• Everybody Golf – 99.00 lei

• Knack 2 – 99.00 lei

• WipeOut Omega Collection – 99.00 lei

• Horizon Zero Dawn – 99.00 lei

• The Order – 99.00 lei

• Quantic Dream Collection – 99.00 lei

• No Man’s Sky – 139.00 lei

• The Last Guardian – 99.00 lei

• God of War® III Remastered – 99.00 lei

• Gravity Rush™ 2 – 99.00 lei

• Nioh – 99.00 lei

• Helldivers – 99.00 lei

• Journeys CE – 99.00 lei

• That’s You – 49.00 lei

• Knowledge is Power – 49.00 lei

• Hidden Agenda – 49.00 lei

• Singstar Celebration – 49.00 lei

Promoțiile se regăsesc în ofertele magazinelor Altex, Media Galaxy, eMag, Flanco etc.