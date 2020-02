Beko și League of Legends se reunesc pentru al doilea an consecutiv

Beko, lider al pieței europene de electrocasnice, continuă și anul acesta parteneriatul cu League of Legends, devenind pentru al doilea an consecutiv Furnizorul Oficial al Campionatului European League of Legends 2020 (LEC).

Odată cu acest parteneriat, Beko va continua să comunice platforma “Eat Like a Pro”, prin intermediul căreia își propune să inspire copiii să mănânce la fel de sănătos ca eroii lor. League of Legends este cel mai mare joc online de acțiune-strategie și este jucat de mai mult de 100 de milioane de oameni din întreaga lume. Parteneriatul dintre Beko și League of Legends are ca obiectiv principal promovarea unei alimentații sănătoase și echilibrate, atât pentru tinerii jucători, cât și pentru familiile acestora.

„Suntem entuziasmați să continuăm parteneriatul nostru de succes cu LEC și în anul 2020. Pentru Beko, unul dintre cele mai importante obiective este susținerea unui stil de viață sănătos pentru toată lumea. Inițiativa noastră Eat Like a Pro, a cărei misiune este de a combate fenomenul global de obezitate infantilă și de a-i ajuta pe părinți și copii să conștientizeze importanța unei alimentații sănătoase, se aliniază cu League of Legends, cel mai mare joc online din lume, și avem astfel oportunitatea de a duce mesajul nostru și în rândul tinerilor nativi digital”, a declarat Zeynep Yalım Uzun, Chief Marketing Officer al Beko.

„Suntem încântați de faptul că Beko revine ca Furnizor Oficial pentru 2020. Anul trecut am introdus conținut exclusiv pentru a încuraja alimentația sănătoasă pentru fanii LEC și am primit feedback și aprecieri deosebite din partea comunității noastre. Ne bucurăm să colaborăm și anul acesta și să creăm interviuri Live Like A Pro prin intermediul cărora echipele LEC vor împărtăși cu audiența cele mai bune practici în ceea ce privește pregătirea gamerilor profesioniști“, a adăugat Alban Dechelotte, Head of Sponsorship and Business Development la Riot Games EU.

Campionatul European League of Legends a debutat în anul 2013 și a atins un număr record de 850.000 de concurenți și spectatori prin intermediul platformelor de streaming online. Cu un vârf de audiență în creștere cu 40% de la an la an, parteneriatul cu LEC reprezintă pentru Beko ocazia perfectă de a ajunge la o nouă generație prin intermediul jucătorilor profesioniști de League of Legends.