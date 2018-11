AutoEco.ro intră pentru prima oară în Black Friday și oferă reduceri de până la 65% la peste 180.000 de piese și accesorii auto

AutoEco.ro, unul dintre cele mai mari magazine online de piese şi accesorii auto din România, intră pentru prima oară în Black Friday și oferă reduceri la peste 180.000 de piese auto și accesorii auto. Black Friday 2018 este cea mai mare campanie de reduceri organizată până acum de AutoEco.ro.

Compania va da startul reducerilor de Black Friday pe 16 noiembrie la miezul nopții și va oferi clienților reduceri semnificative, de până la 65%, până pe 23 noiembrie.

Astfel, timp de 8 zile, clienții AutoEco.ro pot cumpăra, la prețuri reduse, piese auto și accesorii auto din 13 categorii de produse. Aceștia pot beneficia de reduceri la anvelope auto, uleiuri de motor, baterii auto, antigel, antigel și apă distilată, filtre de aer, de ulei, de combustibil, filtre de aer pentru habitaclu, kituri de distribuție, pompe de apă, kituri de ambreiaj și ștergătoare auto.

De exemplu, clienții pot cumpăra în Black Friday seturi de plăcuțe de frână mai ieftine cu 65%, soluție AdBlue pentru reducerea emisiilor poluante la reducere cu 65%, anvelope ATE mai ieftine cu 14%, antigel Drivemax sau Hepu cu o reducere de 10% etc.

Tot în campania de Black Friday, la reduceri atractive pentru clienți, pot fi achiziționate mai multe tipuri de ulei de motor, precum Liqui Moly, Motul, Castrol, Elf, Total, BMW, Mercedes, VW, Ford, GM Opel, Mobil, seturi de plăcuțe de frâne de la ATE, TRW și QWP, ștergătoare Bosch sau kituri de distribuție Contitech.

„Lansăm, anul acesta, prima campanie de Black Friday și, totodată, cel mai mare eveniment de reduceri organizat de AutoEco.ro, pentru care am pregătit, alături de furnizorii noștri, printre cele mai bune prețuri din an la peste 180.000 de piese și accesorii auto”, spune Costin Stan, CEO AutoEco.ro, menționând că, în campania de Black Friday 2018, estimează o creștere de peste 60% a vânzărilor, față de o perioadă normală din an. „Ne-am pregătit pentru Black Friday 2018 făcând investiții în platforma online, astfel încât să le putem oferi clienților noștri o experiență plăcută de navigare pe AutoEco.ro, cât și o experiență plăcută de interacțiune cu produsele de pe site”.

Clienții AutoEco.ro pot comanda produsele aflate în campania de reduceri Black Friday 2018 prin mai multe modalități: online, telefonic sau prin email. AutoEco.ro pune la dispoziția clienților mai multe opțiuni de plată:

numerar / ramburs, atunci când produsele vor fi ridicate de la sediile din Obor și Berceni sau când livrarea se va face prin curier;

cu cardul, online, în momentul finalizării comenzii;

cu cardul în magazinele AutoEco, în momentul ridicării comenzii;

prin ordin de plată.

De asemenea, AutoEco.ro, în parteneriat cu Banca Transilvania, le oferă clienților și posibilitatea de a plăti în rate fără dobândă orice achiziție de pe AutoEco.ro făcută în perioada de Black Friday.

Cât privește intrarea în posesie a produselor comandate de Black Friday, clienții pot opta pentru livrarea prin curier sau pot ridica produsele comandate direct din punctele de livrare AutoEco din Obor (Str. Litovoi Voievod nr. 72, București Sector 2) și Berceni (Str. Drumul Gilăului, Nr. 44-50, București Sector 4).