ASUS Republic of Gamers lansează placa video ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition

ASUS Republic of Gamers (ROG) a lansat placa video ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition. Această ediție va fi disponibilă în cantități limitate, fiind restricționată la doar 500 de unități disponibile numai în anumite zone geografice (inclusiv în România). Decorate cu insigna Call of Duty: Black Ops 4 Edition, plăcile împerechează nuclee NVIDIA din lista A cu performanțe de vârf și o răcire extremă. Acestea au frecvențe de până la 1665MHz, performanțele rămânând constante în timpul acțiunilor intensive.

Răcire cu noile ventilatoare Axial-tech

ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition menține rece GPU-ul Turing prin adoptarea unui design extins pe 2,7 sloturi. Cea mai mare parte a spațiului disponibil este dedicat radiatorului, ce are o suprafață cu 20% mai mare comparativ cu generația anterioară de plăci video. Ansamblul masiv de lamele fine permite răcirea pasivă în timpul jocurilor simple, iar atunci când este necesară răcirea activă, aceasta e furnizată prin trei ventilatoare axiale, certificate IP5X, dezvoltate special în acest scop. Având un butuc mai mic și lamele mai lungi, înconjurate de câte un inel exterior pentru a crește integritatea structurală și presiunea statică, noile ventilatoare generează un flux de aer intens cu un zgomot diminuat.

Tehnologia Auto-Extreme

Toate plăcile grafice ROG Strix sunt produse prin utilizarea tehnologiei Auto-Extreme, un proces automat de fabricație ce stabilește noi standarde în industrie prin executarea lipiturilor într-un singur pas. Acesta reduce stresul termic asupra componentelor, reduce consumul de energie în procesul de fabricație și îmbunătățește fiabilitatea generală.

Aura Sync

ROG a colaborat cu Activision în cazul jocului Call of Duty: Black Ops 4 pentru ca efectele din joc să fie asortate cu sistemul de iluminat Aura. Logoul din partea din spate a plăcii grafice pulsează sincronizat cu cronometrarea rundelor și își schimbă culoarea atunci când personajul este sub apă sau când jocul trece în modul Blackout. Software-ul Aura Sync permite ca iluminarea să fie coordonată cu alte elemente hardware inspirate de ROG Call of Duty: Black Ops 4 și accesorii compatibile Aura, astfel că efectele de imersie pot fi transmise de sistem în tot desktopul.

Disponibilitate

Placa video ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition va fi disponibilă în România la finalul lunii decembrie 2018, prin intermediul magazinelor partenere.