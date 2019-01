Allview lansează pe piață primele sale Smart TV-uri cu Android

Brandul autohton începe comercializarea televizoarelor smart cu Android TV și Google Assistant integrat, Allview fiind și singurul brand din Europa care are contract semnat cu compania Google în acest sens.

Cu diagonale de 50” și 58”, Android TV-urile de la Allview promit experiențe remarcabile în materie de imagine, sunet, divertisment, gaming și control interactiv al caselor inteligente.

Noile Android TV-uri sunt capabile de management-ul inteligent al luminozității, reducerea zgomotului din imagine, îmbunătățirea tranzițiilor de culoare și oferă o experiență optimă de vizualizare din orice unghi.

Performanța sunetului este susținută de: DTS, Dolby Audio și Dynamic Range Compression, alături de difuzoarele full range încorporate în incinte acustice, pentru redarea unui sunet clar, de înaltă fidelitate.

Utilizatorul are la un click distanță filme, clipuri de pe YouTube și orice conținut media de pe telefonul personal prin funcția ChromeCast inclusă în Android tv.

Prin atașarea unui gamepad, televizorul se transformă într-un centru de gaming, unde utilizatorul beneficiază de sute de jocuri gratuite.

Mai mult, datorită telecomenzii inteligente și Google Assistant-ului integrat, tot ce ține de agenda utilizatorului va fi la dispoziția acestuia în câteva secunde, prin comandă vocală. Întrebări și comenzi precum: set an alarm, add to my shopping list, when is my next flight etc își primesc instant răspunsurile.