Adobe România depășește pragul de 600 angajați și are 100 noi poziții deschise pentru 2019

Adobe România a depășit luna aceasta pragul de 600 de angajați și are în prezent 100 de poziții deschise pentru recrutarea de noi membri în echipă. Pozițiile deschise în prezent pentru recrutare vizează atragerea de talent preponderent din zona tehnică și de inginerie software.

„Echipa din România a crescut constant în ultimii ani, iar obiectivul nostru este să atragem permanent cei mai buni oameni disponibili pentru angajare, top 5%. Produsele la care lucrăm au impact global, fapt care aduce atât provocări tehnice, pe care cei mai buni oameni le caută în proiectele lor, dar și responsabilitatea față de milioane de clienți care ajung să le folosească” – declară Cris Radu, Sr. Director of Engineering și Site Leader Adobe România.

Adobe România este cel mai mare centru de Research & Development (R&D) al Adobe din zona EMEA, iar echipele locale sunt specializate în soluții de Cloud Computing, Big Data și design grafic. Produsele dezvoltate de echipele din București sunt soluții de top pe piețele pe care le acoperă și fac parte din diviziile Digital Experience și Digital Media ale Adobe.

„Expertiza și pregătirea celor pe care îi cooptăm în echipa locală a permis campusului din București să se dezvolte către zonele de Cloud Computing și Big Data, precum și să aducem și să păstrăm în România dezvoltarea și cercetarea pentru produse recunoscute ale Adobe, cum ar fi Adobe Analytics, Adobe Advertising Cloud, Adobe XD, Adobe Experience Platform. Inginerii noștri au ocazia să inoveze și să lucreze cu tehnologii noi și interesante, precum și să interacționeze cu clienți internaționali de anvergură. Cele 100 de pozitii deschise sunt atât pentru juniori, cât și pentru seniori, care asigură un mix ideal pentru echipe de produs software” declară Cris Radu.

Retenție de 90% a angajaților, susținută de mediul de lucru, proiecte și beneficii

Rata de retenție a angajaților din cadrul Adobe România se apropie de 90%, un procent ridicat atât în raport cu media pieței de IT din România, dar și comparativ cu alte campusuri ale Adobe.

Fidelizarea angajaților se realizează prin crearea unui mediu de lucru provocator și orientat către colaborare și performanță, precum și prin încurajarea echilibrului viață personală–activitate profesională, a diversității și responsabilității sociale.

Conform studiului Aon Hewitt la care au răspuns angajați ai Adobe România, cele mai apreciate beneficii ale angajaților Adobe sunt pachetele de acțiuni oferite la angajare sau pentru performanță anuală și programele de economisire prin achiziție de acțiuni la prețuri preferențiale, decontul activităților pentru un stil de viață activ (abonamente sală, echipament sportiv, de fitness), training-urile din campus și accesul la conferințe specializate, locale sau internaționale. De asemenea, angajații au apreciat de posibilitatea de a lucra împreună cu colegi foarte pregatiti și motivați, la proiecte interesante și provocatoare.

În prezent, echipa Adobe România are un procent de 30% femei, iar vârsta medie a angajaților este 33 ani, în timp ce vechimea medie în organizație este de 4 ani.

„Adobe România susține creșterea numărului de femei care activează în domeniul IT și face demersuri constante în acest sens. Estimăm că în România proporția femeilor în domeniu, în poziții tehnice, este sub 15%, ceea ce duce la un dezechilibru și un pool de talent neexploatat, de care firmele IT au nevoie pentru a crește productivitatea și gradul de inovație, în special în echipele de produse software. Dincolo de cultura organizațională orientată către diversitate, Adobe colaborează cu Universitatea Politehnică București în acțiuni întreprinse pentru a atrage fetele în facultățile tehnice, precum și cu organizații de profil, alături de care desfășurăm evenimente pentru comunitatea de femei din IT” – spune Cris Radu.

Odată cu creșterea echipei, Adobe România a extins spațiul birourilor din Anchor Plaza pe încă un etaj, ajungând astfel să ocupe o suprafață de 7700 mp, desfășurată pe 5 din cele 12 etaje ale clădirii. Prin extinderea spațiului de birou și noua amenajare, Adobe România a creat 140 de noi posturi de lucru.