ADATA lansează tastatura XPG INFAREX K10 cu multiple moduri de iluminare și mouse-ul M20

ADATA anunță lansarea a două noi accesorii de gaming: tastatura XPG INFAREX K10 și mouse-ul M20. Concepută pentru a îmbunătăți experiențele de joc, tastatura K10 oferă nouă moduri de iluminare cu LED-uri, taste anti-ghosting ergonomice, în timp ce mouse-ul M20 dispune de butoane OMRON durabile, DPI cu cinci reglaje și iluminare RGB.

Tastatura de gaming XPG INFAREX K10

XPG K10 oferă nouă moduri de iluminare cu LED, ce includ: Flowing Light, Multicolor Breathing, Seven-Color Cycle Flickering, Switchable Static, Six-Color Cycle Breathing, Red and White Breathing Cycle, Red and White Cycle Flickering, White Static, and White Breathing. Mai mult, modelul K10 îi ajută pe jucători să-și dezvolte jocul cu 26 de taste anti-ghosting. În combinație cu design-ul ergonomic și rotunjit al tastelor, K10 îmbunătățește precizia, oferind în același timp o experiență de tip keypress confortabilă. Tastele Media permit ajustarea rapidă a muzicii, a sunetului sau a altor efecte în mijlocul unui joc, fără a fi nevoie de Alt+Tab.

Mouse-ul de gaming XPG INFAREX M20

Echipat cu butoane OMRON, INFAREX M20 oferă gamerilor reacție rapidă și durabilitate, având rating de 20 de milioane de click-uri. Un buton de ajustare DPI cu cinci setări permite schimbarea sensibilității cursorului de la 400 la 5000 DPI. Mai mult, acesta are un efect RGB pe sigla XPG, rotița de scroll și pe benzile laterale, design ergonomic pentru dreptaci și control îmbunătățit.

Disponibilitatea exactă a noilor produse poate varia în funcție de regiune. Pentru a afla mai multe despre disponibilitate și prețurile pe anumite piețe, vă rugăm să vizitați www.xpg.com.