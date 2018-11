ADATA lansează SSD-ul 3D QLC NAND Ultimate SU630

ADATA anunță astăzi lansarea SSD-ului 3D QLC NAND Ultimate SU630, semnalizând astfel extinderea portofoliului către segmentul de stocare 3D QLC NAND Flash. Cu NAND Flash QLC (Quad-Level Cell) de ultimă generație, modelul SU630 oferă o valoare, performanțe excelente și o fiabilitate, devenind o alternativă viabilă la HDD-uri pentru următorul upgrade.

Performanță și fiabilitate la prețuri accesibile

Oferind performanțe excelente, noul SU630 poate fi o alternativă foarte bună pentru utilizatorii care doresc înlocuirea HDD-ului. Dispune de capacități de 240 GB, 480 GB și 960 GB și de cipuri 3D QLC NAND Flash pentru a oferi o mai bună fiabilitate, longevitate și performanță față de omologii TLC. Datorită SLC Caching-ului, modelul SU630 atinge viteze de citire de 520 MB/s și de scriere de 450 MB/s. În plus, SSD-ul include și caracteristici care funcționează pentru păstrarea datelor în siguranță, incluzând un rating de șoc de 1500G/0.5ms și rezistență la schimbările de temperatură (0° C ~ 70° C), fiind de asemenea mai eficient din punct de vedere energetic și mai silențios decât un HDD.

Tehnologie LDPC ECC, SSD Toolbox și Migration Utility

Cu suport pentru tehnologia LDPC (Low-Density Parity-Check) ECC (error correcting code), modelul SU630 poate detecta și remedia erorile pentru a asigura integritatea datelor și pentru a beneficia de o durată de viață extinsă. În plus, odată cu achiziționarea SU630, utilizatorii pot descărca gratuit SSD Toolbox și Migration Utility de la ADATA.

SSD Toolbox permite utilizatorilor să monitorizeze și să gestioneze produsul, cu starea unității, nivelul de uzură și informații privind durata de viață. Migration Utility este utilă în special pentru utilizatorii care fac trecerea de la HDD la SSD, deoarece permite un backup simplu și migrarea datelor, inclusiv sistemul de operare.

Disponibilitatea exactă a SSD-ului ADATA Ultimate SU630 poate varia în funcție de regiune. Pentru a afla mai multe informații despre disponibilitatea și prețurile pe anumite piețe, vă rugăm să contactați cel mai apropiat birou sau distribuitor ADATA prin www.adata.com.