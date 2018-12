ADATA lansează flash drive-ul USB UE700 Pro

ADATA anunță astăzi lansarea memoriilor USB UE700 Pro. Caracterizate de viteze de citire/scriere de până la 360/180MB/s* și capacitate de stocare până la 256GB, noile produse oferă utilizatorilor transmisii rapide de date și spațiu suficient pentru filme la calitate HD, videoclipuri și alte tipuri de date.

În plus, design-ul este unul subțire, de doar 7mm, cu suprafață din aluminiu periat, ce conferă dispozitivului portabilitate și eleganță.

Echipat cu USB 3.1 vitezele de citire/scriere rapidă ale UE700 Pro ating până la 360/180MB pe secundă. Acest lucru înseamnă că utilizatorii pot transfera un film HD de 4GB în aproximativ 22 de secunde. De asemenea, într-o eră a materialelor video 4K, nu poate fi vorba de prea multă capacitate de stocare. Prin urmare, noul UE700 dispune de o capacitate de stocare de până la 256 GB, astfel încât utilizatorii să poată capta fotografii și clipuri video de înaltă rezoluție, fără grija de a rămâne fără spațiu.

Unitatea are un design fără capac, iar conectorul USB este integrat într-un corp compact, protejat complet. O simplă culisare îl va face gata de utilizare, iar mișcarea inversă stochează conectorul pentru a fi mereu protejat. În plus, acesta are un design ultra-subțire, de 7 mm, și o suprafață din aluminiu periat, care evidențiază liniile concentrice elegante care provin din indicatorul LED de culoare albastră. O prindere pentru șnur oferă confort și personalizare, permițând utilizatorilor să atașeze UE700 Pro la un breloc sau la chei, pentru o purtare ușoară sau accesorizare.

*Vitezele declarate sunt obținute cu modelul de 256GB. Vitezele reale pot fi diferite, în funcție de utilizare.