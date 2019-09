Acer lansează notebook-ul de gaming Predator Triton 300 și scaunul de gaming Predator Thronos Air

Acer a prezentat astăzi noul notebook de gaming Predator Triton 300, un Predator Triton 500 cu display de 300Hz și scaunul de gaming Predator Thronos Air.

Predator Triton 300 extinde linia Triton cu o soluție accesibilă pentru jucătorii mainstream care apreciază design-urile subțiri și ușoare. Scaunul de gaming Predator Thronos Air oferă jucătorilor o modalitate distractivă și captivantă de a se cufunda în jocurile preferate, în propriul post de luptă.

“Predator Triton 300 completează gama de notebook-uri de gaming Triton, oferind un spectru complet de opțiuni pentru jucătorii care își doresc un echipament subțire și ușor“, a declarat Jerry Kao, Co-COO, Acer Inc. “În urma reacțiilor extraordinare primite după lansarea Predator Thronos, am creat Predator Thronos Air, permițând mai multor jucători să își îmbunătățească mediul de joc și să se bucure de o experiență complet imersivă.”

„Noua gamă de laptopuri Predator Triton oferă performanțe excelente de gaming, într-un design remarcabil de subțire”, a declarat Chris Walker, Corporate Vice President and General Manager of Mobility Client Platforms in the Client Computing Group, Intel. „Cu procesoarele Intel Core din a 9-a generație care oferă performanțe de top în industrie și platforme necesare experiențelor premium de gaming, suntem încântați de inovația tehnologică pe care Acer și Intel o vor oferi jucătorilor de pretutindeni.”

Predator Triton 300 este cel mai nou produs din gama de notebook-uri de gaming ușoare și subțiri, echipat cu Windows 10. Cu o greutate de doar 2,3 kg, șasiul său din aluminiu prezintă același design negru mat cu elemente iluminate de culoare albastră și accente întâlnite pe notebook-urile Predator.

Un procesor Intel® Core™ până la i7 din a 9-a generație este combinat cu o placă video NVIDIA® GeForce® GTX 1650 și 16GB de memorie DDR4 2666Hz (upgradabilă la 32 GB). Pentru a oferi un spațiu masiv de stocare a jocurilor, acesta suportă până la două SSD-uri PCIe NVMe de 1TB în RAID 0 și până hard disk cu capacitate de până la 2TB.

Ecranul IPS Full HD de 15,6 inci cu rame înguste are o rată de refresh de 144Hz și timp de răspuns overdrive de 3ms. Tastatura are iluminare RGB pe zone, taste dedicate Turbo și Predator Sense. În plus, tastele WASD, săgeata și tastele dedicate au o formă concavă și sunt transparente.

Predator Triton 500 este acum disponibil cu un ecran de 300 Hz

Acum cu un afișaj de 15,6 inchi Full HD cu 300Hz, Predator Triton 500 este un notebook de gaming puternic, cu o grosime de doar 17,9 mm și o greutate de 2,1 kg. Are un șasiu rezistent, integral din metal și rame înguste de 6,3 mm.

Predator Thronos Air

Predator Thronos Air, cel mai nou „scaun” de gaming al Acer. Structura din oțel include un scaun, un birou modular și un braț pentru monitor. Acesta îmbracă jucătorul într-un cockpit confortabil, ideal pentru imersie totală și completă în timpul jocurilor. Iluminarea de culoare albastră emite o strălucire delicată și rece, perfectă pentru jocuri.

Scaunul poate fi reglat în diferite unghiuri (130 de grade în interiorul cabinei și 180 de grade în afara cabinei). Include chiar și o funcție de masaj, astfel încât jucătorii se pot relaxa după sesiuni intense de joc. Biroul include tastatură reglabilă, suport pentru mouse și suport pentru picioare.

Capabil să susțină până la trei afișaje, brațul monitorului poate fi ridicat și coborât manual cu ajutorul unui mâner amplasat sub suportul monitorului din mijloc. În plus, o cameră poate fi poziționată deasupra monitorului din mijloc.

Pentru a păstra zona îngrijită și bine organizată, în spatele scaunului se află o platformă pentru un PC puternic de gaming, iar un sistem de gestionare a cablurilor stochează și ascunde firele ce pot deranja. În plus, Acer oferă numeroase opțiuni de personalizare și upgrade-uri, precum un stabilizator de scaun pentru a împiedica mișcarea în timpul sesiunilor de joc, suport pentru pahar, suport pentru căști, hub USB și o cameră foto.

Prețuri și disponibilitate

Acer Predator Triton 300 va fi disponibil în EMEA începând cu luna octombrie, la prețuri de la 1299 euro. Scaunul de gaming Acer Predator Thronos Air va fi disponibil în EMEA din luna octombrie, la prețuri de la 8975 euro.