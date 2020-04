Acer anunță noile notebook-uri de gaming Predator Triton 500 și Nitro 5

Acer anunță astăzi noile sale notebook-uri de gaming Predator Triton 500 și Acer Nitro 5. Pe lângă evoluția semnificativă în ceea ce privește performanțele termice, ambele dispozitive vin cu cele mai noi procesoare Intel Core din a 10-a generație și recent anunțatele procesoare grafice NVIDIA GeForce RTX SUPER și GTX.

„Pe lângă cele mai noi procesoare și plăci grafice, am făcut actualizări extrem de interesante pentru Predator Triton 500 și Acer Nitro 5 în acest an”, a declarat James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer. „Cel mai important este că am aplicat o nouă tehnologie termică, care menține dispozitivele reci, pentru ca jucătorii să se bucure de îmbunătățirea performanței oferită de noile tehnologii.”

Predator Triton 500 – Performanțe de top și răcire de ultimă generație

Echipat cu cele mai noi procesoare Intel® Core™ din a 10-a generație pentru performanțe de top și grafică până la NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER™ sau SUPER 2070 cu design Max-Q, Predator Triton 500 este capabil să facă față celor mai dificile provocări. Alături de acestea, laptopul oferă până la 7,5 ore durată de viață a bateriei și permite o productivitate impresionantă, fiind o alegere excelentă și pentru profesioniștii care doresc să se joace. Ecranul său IPS de 300 Hz, cu un timp de răspuns overdrive de 3 ms, afișează toată acțiunea cu detalii sublime și culori vii și acoperă 100% din gama de culori sRGB, în timp ce suportă vizualizări cu unghi larg. Tehnologia NVIDIA G-SYNC™ elimină întreruperile și minimizează lag-ul.

Predator Triton 500 este dotat cu un controler wireless Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i, un control Ethernet E3100G și Control Center 2.0 pentru a duce calitatea conexiunii de rețea către noi niveluri, asigurând prioritatea lățimii de bandă pentru aplicațiile de importanță critică. Toată această putere este încadrată de un șasiu metalic cu o grosime de doar 17,9 mm și o greutate de 2,1 kg, rame înguste și un raport screen-to-body de 81%. Notebook-ul are până la 32 GB memorie DDR4 și o capacitate de stocare de până la 2 TB pe SSD NVMe RAID 0.

Vortex Flow: Tehnologie de răcire unică

Predator Triton 500 prezintă tehnologia Vortex Flow de la Acer, un nou design care implică trei ventilatoare personalizate, amplasate strategic în șasiu, care lucrează în tandem pentru a crește fluxul de aer suplimentar, reducând totodată zgomotul. Acest lucru este îmbunătățit în continuare și prin tehnologia CoolBoost™ care crește viteza ventilatorului pentru performanțe îmbunătățite. Jucătorii pot monitoriza temperatura dispozitivului și pot regla viteza ventilatorului prin interfața de utilizare PredatorSense.

Sistemul inovator de răcire al notebook-ului oferă, de asemenea, un ventilator metalic 3D AeroBlade™ din a 4-a generație care a fost special conceput pentru a maximiza fluxul de aer și a reduce zgomotul. Prin adăugarea a cinci conducte de căldură, noul Predator Triton 500 oferă o performanță termică îmbunătățită cu 33% față de omologul său din 2019.

Acer Nitro 5

Noul Acer Nitro 5 este echipat cu un procesor până la Intel® Core™ i7 din a 10-a generație de 5 GHz și opțiunile grafice oferite de noile plăci video GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1650Ti sau 1650. Notebook-ul este livrat cu până la două SSD PCle M.2 și un HDD de 1 TB pentru stocare și până la 32 GB RAM DDR4 în două sloturi DIMM ce pot fi upgradate de utilizator. Disponibile cu display IPS FHD de 15,6 inci, jucătorii vor aprecia în mod deosebit îmbunătățirile semnificative ale noilor modele 2020. Modelele cu rate de refresh de 144 Hz sau 120Hz și un timp de răspuns de 3 ms asigură un joc fără cusur, care prinde viață pe ecranul 72% NTSC, de 300-niti al dispozitivului.

Acer Nitro 5 oferă mai multe soluții termice inovatoare pentru a maximiza eficiența de răcire chiar și în condiții de încărcare ridicată. Dispune de un sistem de răcire cu dublu ventilator, care profită de orificiile de admisie/evacuare plasate strategic și de cele patru orificii de ventilare pentru a obține o îmbunătățire generală a performanței termice de 25% față de modelul din 2019. Acest lucru este optimizat suplimentar prin tehnologia CoolBoost™ capabilă să crească viteza ventilatorului cu 10% și răcirea CPU/GPU cu 9%. Nou pentru modelul din acest an, Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) și Killer Ethernet E2600 măresc stabilitatea și performanța rețelei, permițând jucătorilor să profite din plin de aceste îmbunătățiri termice.

Prețuri și disponibilitate

Laptopurile de gaming Predator Triton 500 vor fi disponibile în EMEA din luna mai, la prețuri începând de la 1,899 euro. Laptopurile de gaming Acer Nitro 5 vor fi disponibile în EMEA din luna mai, la prețuri începând de la 899 euro.