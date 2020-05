83% dintre utilizatori își creează singuri parolele și 54% nu știu cum să verifice dacă acestea au fost compromise

Cel mai recent raport Kaspersky ‘Defending digital privacy: taking personal protection to the next level’, arată că 83% dintre utilizatori își creează singuri parolele, în timp ce 54% spun că nu știu cum să verifice dacă vreuna dintre parolele lor a fost compromisă. Acest lucru evidențiază necesitatea stocării parolelor într-un mod mai sigur.

Parolele sunt cea mai întâlnită metodă de autentificare, însă ele funcționează numai dacă sunt greu de spart și rămân confidențiale. De asemenea, cu un număr din ce în ce mai mare de aplicații care le cer, poate fi greu pentru utilizatori să vină cu idei noi pentru parole complexe și să le țină minte pe toate – mai ales atunci când li se cere să-și schimbe parolele în mod regulat.

Pe lângă acest test de creativitate, devine din ce în ce mai importantă stocarea parolelor într-un mod sigur și urmărirea situațiilor în care acestea ar putea fi compromise.

Conform raportului Kaspersky, doar 55% dintre utilizatori susțin că își amintesc toate parolele – ceea ce poate fi dificil dacă cerințele de securitate cum ar complexitatea și unicitatea parolelor trebuie să fie satisfăcute. Unul din cinci (19%) le păstrează scrise într-un fișier sau document salvat pe computerul lor, în timp ce 18% folosesc browserele de pe computer, smartphone sau tabletă, pentru a-și stoca parolele.

Cu toate acestea, există câteva modalități prin care utilizatorii pot verifica dacă parola lor a fost compromisă. De exemplu, servicii precum Have I Been Pwned? mențin o bază de date în care utilizatorii pot verifica dacă parolele lor au fost incluse în scurgeri publice sau breșe de date, fără a vizita alte site-uri îndoielnice.

“Consumatorii pot monitoriza răspândirea datelor cu caracter personal, inclusiv parolele care ar fi putut fi compromise. Și acest lucru nu este doar de dragul de “a fi la curent”; aceasta permite, de asemenea, utilizatorilor să ia măsurile corecte pentru a reduce la minimum orice invadare a vieții private – și alte consecințe mai grave. Acesta este motivul pentru care, la Kaspersky, am pus un accent deosebit pe protejarea confdențialității consumatorilor”, spune Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing la Kaspersky.

Pentru a păstra în siguranță datele cu caracter personal, Kaspersky recomandă:

Reduceți la minimum numărul de persoane cu care împărtășiți informațiile de conectare la cont și nu lăsați niciodată parolele la vedere – pe hârtie sau pe vreun dispozitiv. Păstrarea lor pe post it-uri poate fi tentantă, dar va fi la fel de ușor pentru alții să acceseze lucruri pe care nu le doriți accesate

Utilizați Kaspersky Secure Password Check. Serviciul vă permite să verificați cât de puternică este parola dvs. și cât timp va dura să fie compromisă.



Utilizați parole puternice și solide, generate de o soluție de securitate fiabilă, precum Kaspersky Password Manager. Aceasta va genera de fiecare dată parole sigure și unice pentru fiecare cont și vă va ajuta să rezistați tentației de a utiliza aceeași parolă de mai multe ori.