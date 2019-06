1000 de alergători iau startul sâmbătă la Crosul IT-iștilor

Aproximativ 1000 de persoane vor participa sâmbătă, 22 iunie, în Parcul Tineretului, la cea de-a șasea ediție a Crosului IT-iștilor powered by Infodesign.

Sub deviza Log out, shut down, go run!, cei înscriși la eveniment sunt invitați astfel să se deconecteze de la calculatoare și alte gadgeturi.

Programul crosului începe cu distribuirea kiturilor de concurs, la ora 7:30, continuă cu sesiunea de încălzire asigurată de antrenorul și expertul în nutriție, Claudiu Porof, urmând ca startul competiției să fie dat la ora 9:30 de ambasadorul evenimentului, fotbalistul Bogdan Vintilă.

Concurenții au putut alege între a alerga la cursa Hobby 3 km (o tură de lac) sau la cursa Expert 10 km (trei ture de lac).

Detaliile privind programul și regulamentul crosului se regăsesc pe site-ul www.infodesign.ro sau pe pagina de facebook dedicată evenimentului Crosul IT-iștilor.

Competiția, premiată cu mențiune la Romanian CSR Awards 2018, este organizată de Infodesign, în parteneriat cu F-Secure România. Cele două companii au asigurat participarea gratuită pentru 90% dintre alergători, în limita kiturilor disponibile.