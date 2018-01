Zvon: Noua serie Samsung Galaxy S9 va ajunge în magazine pe 16 martie

Cunoscutul zvonac Evan Blass (@evleaks) a venit cu vești interesante pe Twitter, pe care spune că le are de la director al unui important producător de accesorii de telefoane, legate de agenda de lansare a noilor Samsung Galaxy S9 și S9+.

Potrivit sursei lui Blass, Galaxy S9 și S9+ vor fi prezentate oficial pe data de 26 februarie, adică în prima zi de MWC 2018, iar de la 1 martie se va da startul precomenzilor. Data la care telefoanele vor ajunge în magazine și la primii clienți este cea de 16 martie.

DJ Koh, șeful diviziei de mobile de la Samsung, a confirmat săptămâna trecută la CES 2018 că noua serie de telefoane va fi prezentată la Mobile World Congress 2018, așa că data de 26 februarie înaintată de sursa lui Evan Blass are o bază mai solidă. Rămâne de văzut dacă și celelalte date vor fi confirmate.

According to a C-level executive at a major casemaker, the go-to-market schedule for Galaxy S9 / S9+ is as follows:

Launch – 2/26

Pre-orders – 3/1

Ships/releases – 3/16

— Evan Blass (@evleaks) January 16, 2018