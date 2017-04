Xiaomi Mi 6 lansat oficial – dotări de top și prețuri competitive

Tweet on Twitter

Chinezii de la Xiaomi au mai pierdut ceva viteză pe piața din China dar accelereză pe cea indiană, unde sunt lideri. La nivel global se numără printre primii 5 producători de telefoane, iar acum atacă segmentul telefoanelor de top cu un model care ar putea câștiga mulți fani datorită prețurilor mult mai mici decât ale rivalilor.

După mai multe săptămâni de speculații și zvonuri, Mi 6 a fost prezentat oficial de compania chineză. Acest nou vârf de gamă din portofoliul de telefoane al Xiaomi, vine cu un display de 5,15 inci, cu rezoluție Full HD, cea mai bună platformă hardware de la Qualcomm, adică Snapdragon 835, 6 GB memorie RAM și opțiuni de 64 și 128 GB spațiu de stocare intern.

Telefonul este dotat cu o cameră principală duală, ambii senzorii fiind de 12 MP, modulul părând similar cu cel utilizat de Apple pe iPhone 7 Plus. Camera frontală vine de asemenea cu un senzor de 12 MP, care ar trebui să-i satisfacă și pe iubitorii de selfie-uri mai pretențioși.

Xiaomi Mi 6 are senzor de amprente, o baterie de 3.350 mAh, este rezistent la apă și praf și va veni în variante de culoare Sexy Blue, Metallic Silver și Ceramic Black.

Referitor la prețuri, cel mai ieftin model, cel puțin pe piața chineză, costă aproximativ 360 de dolari (versiunea cu 64 GB stocare internă). Versiunea cu 128 GB are un preț de circa 420 de dolari, în timp ce varianta cu carcasă Ceramic Black, pentru că are și o ramă din aur de 18k, are un preț de aproximativ 435 de dolari.

Prețurile sunt foarte bune dacă ne gândim la ce prețuri ajung vârfurile de gamă de la Samsung, LG sau Huawei. Evident Xiaomi nu se poate compara ca brand cu rivalii săi, iar Mi 6 nu are, de exemplu, display cu margini curbate și rezoluție Quad HD, dar chiar și așa este un telefon foarte bun.

Telefonul va ajunge în magazinele din China începând cu data de 28 aprilie. Acum așteptăm vești și despre disponibilitatea acestuia pe piețe internaționale. Așteptăm de asemenea să vedem dacă va mai exista și o versiune Mi 6 Plus, așa cum s-a speculat anterior.