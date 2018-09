WatchShop.ro aniversează 9 ani pe piață cu reduceri de până la 80% la toate ceasurile din site

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sunt incluse 13.000 de ceasuri în campania aniversară

În premieră, sunt oferite discounturi de 35% la branduri de top, precum Citizen și Tissot

Valoarea cumulată a reducerilor depășește 100.000 de euro

WatchShop.ro aniversează 9 ani de prezență pe piață și anunță campania de reduceri „Olimpiada Zilelor WatchShop”, cel mai mare eveniment de vânzări de până acum, după Black Friday. Campania se derulează până pe 9 septembrie și include toate ceasurile listate în site, totalizând peste 13.000 de produse.

În fiecare zi de campanie sunt disponibile reduceri și promoții speciale la categorii și branduri diferite, iar discounturile oferite la achiziția de ceasuri de pe WatchShop.ro, în această perioadă, ajung până la 80%. Valoarea cumulată a reducerilor va depăși 100.000 de euro.

Clienții WatchShop pot beneficia și de oferte precum 1 +1 gratis și de reduceri unice, de până la 35%, la ceasuri de producție nouă, ale unor branduri cum sunt Citizen sau Tissot și care nu fac, în mod obișnuit, obiectul unor campanii promoționale. De exemplu, într-una dintre zilele de campanie clienții WatchShop.ro vor putea achiziționa la reducere două dintre cele mai căutate ceasuri ale acestor branduri: un model Citizen Aviator și un model Tissot T-Classic automatic.

„De nouă ani, WatchShop le oferă pasionaților ceasuri originale și de calitate, la prețuri accesibile, alături de cele mai bune servicii pre și post-vânzare, începând cu revizii gratuite în ceasornicăria proprie, gravură laser, ambalarea produselor pentru cadou și până la returul gratuit timp de 365 de zile.

În această perioadă, prin selecția de produse listate în site, am contribuit la schimbarea comportamentului de consum al românilor față de ceasuri. Acum românii își doresc produse de calitate, în pas cu tendințele industriei la nivel global. Mai mult, am observat cum clienții noștri au înțeles că un ceas este și un accesoriu ce vorbește despre cel care îl poartă, astfel că a crescut și interesul pentru modelele fashion, elegante”, spune Dragoș Diaconu, CEO WatchShop.ro.

Ce tipuri de ceasuri preferă românii

În cei 9 ani de existență pe piață, WatchShop.ro a vândut peste 150.000 de ceasuri, cele mai de succes fiind un model Sekonda NAVY EDITION 2137, de damă, cu design minimalist, potrivit stilului fashion sau casual, și un ceas bărbătesc Casio CLASIC MTP-V001L-1BUDF, model în linii clasice, cu curea neagră, din piele. Din categoria de ceasuri premium, cel mai bine vândut model a fost din gama Tissot clasic. Cele trei produse figurează în stoc în campania „Olimpiada Zilelor WatchShop”.

În prezent, clienții WatchShop dețin, în medie, câte două ceasuri din stiluri diferite, pe care le poartă în funcție de ținuta vestimentară. Generația tânără preferă, în continuare, ceasurile mecanice, de calitate, iar toți clienții, indiferent de vârstă, își doresc modele din cele mai noi colecții. În plus, pentru că sunt tot mai interesați de lansări speciale, încep să plaseze pre-comenzi, mai ales pentru modelele din categoria premium, anunțate din timp de producători. Un exemplu recent este campania de pre-comenzi, derulată de WatchShop în luna august, pentru modelul fēnix 5x plus care face parte din noua serie de smartwatch-uri high-end de la Garmin. Pentru a demonstra fiabilitatea ceasurilor Garmin, pe 1 septembrie a avut loc o ștafetă organizată de WatchShop.ro, în care a fost testat un ceas fēnix 5x plus, iar rezultatele au fost impresionante: după 14 ore de utilizare extremă, bateria a fost consumată doar 49%.

Într-o lume digitalizată, conectată și mobilă, categoria de smartwatch-uri multisport-casual, precum noul model Garmin, reprezintă o oportunitate pentru retaileri, care pot beneficia de o nișă neacoperită până acum.