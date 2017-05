WannaCry a atacat în jur de 200.000 de utilizatori în weekend

Tweet on Twitter

Share on Facebook

WannaCry este amenințarea cibernetică a momentului, iar companiile care produc soluții de securitatea IT monitorizează activitatea infractorilor și oferă sfaturi, atât organizațiilor, cât și utilizatorilor de rând.

Potrivit celor de la Kaspersky Lab, WannaCry a atacat în weekend peste 200.000 de utilizatori din întreaga lume, din care circa 45.000 de detecții au fost raportate de soluțiile companiei.

Kaspersky Lab a creat două seturi de sfaturi, pentru companii și pentru utilizatorii de rând, pentru a se putea feri de acest tip de atac cibernetic.

Companiile

• Faceți cu regularitate copii de backup ale datelor, pentru a putea recupera fișierele originale, după un incident.

• Vizitați site-ul No More Ransom, o inițiativă comună cu scopul de a ajuta victimele programelor ransomware să își recupereze datele criptate, fără să fie nevoite să plătească sumele cerute de infractori.

• Faceți un audit al programelor instalate, nu doar al dispozitivelor endpoind, ci și al tuturor nodurilor și serverelor din rețea și mențineți-le actualizate.

• Realizați o evaluare, din perspectiva securității, a rețelei (de exemplu, audit de securitate, teste de intruziune, analiza punctelor vulnerabile din rețea) pentru a identifica și inlătura breșele de securitate. Evaluați furnizorii și politicile de securitate ale terților, în cazul în care au acces direct la rețea.

• Solicitați informații din surse externe: informațiile de la companii specializate pot ajuta organizațiile să prevadă atacuri viitoare asupra companiei.

• Pregătiți-vă angajații, acordând o atenție deosebită personalului din domeniul operațional și al ingineriei, pentru a fi conștienți de amenințările și atacurile recente.

• Protecția trebuie să se extindă și în afara perimetrului organizației. O strategie de securitate corespunzătoare trebuie să aloce resurse semnificative detecției atacului și reacției imediate, pentru a-l bloca înainte de a ajunge la obiective critice.

• Folosiți o soluție de securitate care include tehnologii bazate pe detectarea comportamentului. Aceste tehnologii pot prinde programele malware, inclusiv cele ransomware, urmărind cum funcționează pe sistemul atacat și făcând posibilă detectarea unor mostre noi și încă necunoscute de ransomware.

Utilizatorii individuali

Faceți cu regularitate copii de backup ale datelor

Fie că este vorba de copiii care cresc sau de un document bancar important, păstrați copii separate. Astfel, vă asigurați că nu pierdeți datele nici dacă se defectează computerul, nu doar în cazul unui program ransomware. Păstrați, însă, backup-ul pe un drive care nu este conectat la computer. Dacă îl lăsați conectat (de exemplu, un drive USB care este tot timpul conectat), programul ransomware va cripta și fișierele de pe drive-ul de backup.

Folosiți o soluție de securitate eficientă

Atunci când folosiți o soluție de securitate, nu dezactivați funcțiile avansate de securitate, decât dacă așa vi s-a recomandat de către personalul de suport tehnic al companiei respective. De obicei, acestea sunt caracteristici care permit detecția unor noi programe ransomware (și a altor tipuri de malware) pe baza comportamentului său. Mențineți toate programele de pe PC actualizate. Acest lucru le îngreunează atacatorilor accesul la computer. Multe aplicații populare (Flash, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Office) și sistemele de operare (ca Windows) au o funcție de update automat. Dacă o aplicație nu este actualizată automat, folosiți periodic funcția “Verifică update-uri,”

Fiți atenția la fișierele pe care le descărcați de pe Internet sau le primiți pe e-mail

Nu descărcați decât fișiere din surse de încredere (de exemplu, nu descărcați aplicații din surse neoficiale, doar pentru că versiunea oficială nu a fost lansată încă în regiunea unde locuiți). Priviți cu circumspecție orice e-mail și alte mesaje de la persoane necunoscute. Dacă nu sunteți siguri în legătură cu un fișier sau un link, sunați și întrebați reprezentanții companiei din partea căreia vine mesajul dacă sunt chiar ei cei care l-au trimis. De asemenea, este foarte important ca fiecare membru al familiei care folosește dispozitivul respectiv să procedeze la fel – de obicei, copiii sunt tentați să descarce un fișier dacă le promite că vor obține lucrul de care au nevoie pentru a trece la nivelul următor în jocul lor preferat.

Dacă vă aflați în situația în care vi s-au criptate fișierele și vi se cere să plătiți răscumpărarea, nu faceți asta!

Fiecare bitcoin (sau altă formă de plată electronică), transferată în mâinile infractorilor confirmă profitabilitatea acestei activități, ceea ce duce la crearea unor noi tipuri de programe ransomware. În același timp, numeroase companii de securitate se luptă cu ransomware-ul în fiecare zi. De aceea, puteți verifica la furnizorul de soluții de securitate dacă vă poate ajuta sau puteți intra pe site-ul No More Ransom. Această inițiativă comună a Centrului împotriva Infracționalității Cibernetice, din cadrul Poliției Olandeze, a Centrului Europol de Combatere a Infracționalității Cibernetice și a Kaspersky Lab a fost lansată în iulie 2016, iar din acel moment s-au alăturat numeroase agenții de aplicare a legii și companii din domeniul securității IT. Scopul este să ajute victimele programelor ransomware să își recupereze datele fără să fie nevoite să plătească sumele cerute de infractorii cibernetici.

Nu în ultimul rând: răspândirea programelor ransomware și încercarea de a șantaja oamenii pentru a obține bani sunt activități ilegale în majoritatea țărilor din lume. Raportați atacul la poliție pentru a deschide o investigație.