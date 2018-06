Vodafone Smart N9 și N9 Lite sunt disponibile în oferta Vodafone România

Tweet on Twitter

Vodafone România introduce în ofertă cele mai noi terminale marcă proprie, Vodafone Smart N9 și N9 Lite. Ambele terminale sunt proiectate, dezvoltate și testate de echipele internaționale de design Vodafone din Düsseldorf, München și Berlin.

Noua serie Smart N9 are un design premium cu finisaje surprinzătoare, de înaltă calitate, și are instalat Android 8.1 Oreo. Cele două terminale au un ecran mai mare, iar rama acestuia este mai mică, pentru o experiență mai bună a utilizatorului. Vodafone Smart N9 are un ecran de 5,5”, iar Vodafone Smart N9 Lite, unul de 5,34”. N9 va fi disponibil pentru clienții Vodafone România în două variante de culoare, argintiu și negru, iar N9 Lite va fi disponibil în versiunile alb și negru.

Vodafone a integrat tehnologie de top în cea mai nouă serie de terminale, Smart N9 având senzor de amprentă pentru o deblocare rapidă și sigură, precum și o cameră principală de 13MP. Vodafone Smart N9 Lite are funcție de control parental, care permite definirea aplicațiilor la care au acces copiii, precum și durata zilnică de folosire a acestor restricții, astfel încât cei mici să se poată bucura în siguranță de dispozitiv.

Vodafone Smart N9 este disponibil începând de la 24 de euro cu abonamentul Red 15 și Vodafone Smart N9 Lite, pentru 24 de euro cu abonamentul Red 12. Ambele terminale pot fi achiziționate din magazinele Vodafone România, din cele ale partenerilor și de pe www.vodafone.ro.