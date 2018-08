Vodafone România o numește Director de Resurse Umane pe Fragiski Melissa, începând cu 3 septembrie 2018

Fragiski Melissa, Director de Resurse Umane în cadrul Vodafone Grecia, este desemnată, începând cu data de 3 septembrie 2018, Director de Resurse Umane și membru al echipei executive a Vodafone România, raportându-i lui Murielle Lorilloux, CEO al companiei.

Fragiski Melissa îl va înlocui pe Florin Petrescu, care a decis să părăsească Vodafone la finalul lunii septembrie 2018, odată cu încheierea mandatului său.

Florin Petrescu s-a alăturat echipei Vodafone România în 2016, reușind să întărească brandul de angajator al companiei și să integreze strategia de resurse umane cu cea de business și cu procesele de transformare internă.

Fragiski Melissa s-a alăturat Vodafone în 2012 ca Director de Resurse Umane pentru Vodafone Grecia, unde a coordonat cu succes integrarea Hellas Online, conducând de asemenea și transformarea digitală a companiei.

Înainte de Vodafone, Fragiski Melissa a lucrat ca Director Regional de Resurse Umane pentru Colgate – Palmolive Grecia, România fiind parte a regiunii pe care o coordona. Înaintea acestei funcții, a deținut diferite poziții de management în cadrul Makro Cash&Carry Greece și în cadrul KPMG International.

Fragiski Melissa are naționalitate greacă, este absolventă de psihologie în cadrul National and Kapodistrian University of Athens, are un Master în cadrul Industrial & Organisational Psychology al University of Columbia și un Master în psihologie socială obținut în cadrul New School for Social Research. Ea se va muta la București împreună cu familia sa.

„Doresc să îi mulțumesc lui Florin pentru contribuția sa, ținând cont de faptul că a avut un rol determinant în poziționarea Vodafone ca cel mai bun angajator pe piața telecom din România și unul dintre cele mai bune locuri de muncă din România*. Îi urez bun venit lui Fragiski în echipa Vodafone România unde va avea oportunitatea de a continua dezvoltarea unei culturi pozitive orientate către angajați”, a declarat Murielle Lorilloux, CEO al Vodafone România.

Vodafone România avea, la 31 decembrie 2017, un număr mediu de 3000 de angajați.

*Conform studiului realizat în 2018 de către Catalyst Solutions.