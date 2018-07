Vodafone România introduce în oferta de terminale Nokia 3.1

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nokia 3.1 dispune de Android One creat special de Google pentru HMD Global

Noul Nokia 3.1 are display HD+ Corning® Gorilla® Glass de 5,2”

Vodafone România introduce în ofertă Nokia 3.1, cel mai recent smartphone lansat de HMD Global. Nokia 3.1 dispune de Android One creat special de Google pentru HMD Global și giroscop pentru aplicațiile de realitate augmentată.

Noul Nokia 3.1 are display HD+ Corning® Gorilla® Glass de 5,2” și format 18:9 ideal pentru videoclipuri și navigare web. Smartphone-ul recent lansat este construit din aluminiu și este disponibil pentru clienții Vodafone România în două variante de culoare, alb și negru.

În ceea ce privește partea hardware, telefonul are procesor octa-core, memorie RAM de 2GB și senzor NFC pentru partajarea de fotografii. De asemenea, telefonul are o cameră principală de 13MP cu auto-focus și o cameră secundară de 8MP cu un câmp larg de vizualizare. Nokia 3.1 are o capacitate de stocare de 16GB care poate fi extinsă cu un card MicroSD de până la 128GB.

Nokia 3.1 este disponibil începând de la 59 de euro cu abonamentul Red 12, putând fi achiziționat și fără abonament pentru 139 de euro din magazinele Vodafone România, din cele ale partenerilor și de pe www.vodafone.ro.