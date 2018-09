Vodafone România introduce în oferta de terminale Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite este disponibil pentru clienții Vodafone România în magazine și pe www.vodafone.ro. Cel mai recent smartphone al producătorului chinez este disponibil în trei variante de culoare, albastru, negru și auriu și dispune de sistem de operare Android 8.1 Oreo.

Huawei Mate 20 Lite are ecran LTPS IPS de 6.3 inch și 4GB memorie RAM. În ceea ce privește aspectul hardware, noul smartphone are procesor octa-core, capacitate de stocare de 64GB care poate fi extinsă cu ajutorul unui card MicroSD de până la 256GB și un acumulator de 3750mAh. Smartphone-ul are un sistem de camere principale de 20MP + 2MP și un sistem de camere frontale de 24MP + 2MP. Camera frontală utilizează inteligența artificială care are la bază opt categorii de scenarii pentru a surprinde mai bine persoanele.

Huawei Mate 20 Lite este disponibil începând de la 109 de euro cu abonamentul Super Red 25 și poate fi achiziționat din magazinele Vodafone România, din cele ale partenerilor și de pe www.vodafone.ro.