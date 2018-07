Vodafone România introduce în oferta de terminale HTC U12+

Tweet on Twitter

HTC U12+ are patru camere capabile să înregistreze videoclipuri la o rezoluție 4K

Smartphone-ul are un design complet nou, cu butoane sensibile la presiune și margini interactive care oferă o nouă experienţă tactilă

Vodafone Romania introduce în ofertă HTC U12+, flagship-ul producătorului taiwanez. Smartphone-ul are un design complet nou, cu butoane sensibile la presiune și margini interactive care oferă o nouă experienţă tactilă și dispune de Android 8.0 Oreo cu HTC SenseTM.

HTC U12+ are patru camere, două camere principale de 12MP și 16MP capabile să înregistreze videoclipuri la o rezoluție 4K și două camere frontale de câte 8MP. Mai mult, noul smartphone are sisteme de sunet îmbunătățite, atât în ceea ce privește căștile audio HTC USonic cât și difuzoarele HTC BoomSound™ Hi-Fi.

Noul HTC are display Super LCD 6 de 6 inch cu sticlă 3D și format 18:9. În ceea ce privește aspectul hardware, HTC U12+ are procesor octa-core, 6GB memorie RAM și o capacitate de stocare de 64GB care poate fi extinsă cu ajutorul unui card MicroSD. Telefonul are o baterie de 3420 mAh.

HTC U12+ este disponibil începând de la 159 de euro cu abonamentul Super Red 39, putând fi achiziționat și fără abonament pentru 789 de euro din magazinele Vodafone România, din cele ale partenerilor și de pe www.vodafone.ro.