Vivo lansează X20 și X20 Plus – un hibrid între Galaxy S8 și OnePlus 5

Chinezii de la Vivo au mai puțină forță ca brand în piețele vestice, inclusiv la noi, dar în Asia se bucură de o popularitate tot mai crescută. Și nu este de mirare pentru că producătorul chinez chiar a lansat o serie de telefoane interesante în ultimii doi ani.

Alături de celelalte branduri din grupul BKK Electronics, adică Oppo și OnePlus domină piața din China și din Asia în general. Acum au lansat modele X20 și X20 Plus, care după părerea mea, pare a fi un soi de hibrid între Galaxy S8 și OnePlus 5. Asemănarea cu OnePlus 5 nu mă surprinde, deoarece cum spuneam și sus, fac parte din același grup, iar telefoanele Oppo, Vivo și OnePlus tind să semene între ele.

Revenind la cele telefoane, aș zice că nu arată deloc rău, pentru că s-au inspirat din telefoane atrăgătoare din punct de vedere estetic. X20 și X20 Plus diferă doar la capitolul dimensiuni și baterie. Ar mai fi o diferență. X20 va avea și o ediție specială cu 128GB memorie internă, în timp ce modelul Plus nu va avea.

X20 are ecran de 6,01 inci, iar X20 Plus de 6,43 inci, ambele SuperAMOLED, ambele cu aceeași rezoluție Full HD+ (2160×1080 pixeli) și format 18:9. X20 are o baterie de 3.245mAh, iar modelul Plus ceva mai generoasă de 3.905mAh.

În rest ambele au aceleași componente. Același procesor octa-core Snapdragon 660 (cel mai bun din clasa medie), 4GB memorie RAM, 64GB spațiu de stocare (cu excepție ediției limitate de X20 despre care vă vorbeam mai devreme), camere duale cu senzori de 12MP și 5MP pe spate și o cameră de 12MP pentru selfie-uri.

Ambele rulează Android 7.1.1 Nougat, au senzor de amprentă și vin în trei nuanțe de culoare, denumite Gold, Rose Gold și Matte Black. Deci un auriu, un ros cu tentă aurie și negru.

Prețurile pentru piața chineză sunt de 2,998 de yuani pentru modelul X20 cu 64GB, adică în jur de 445 de dolari sau 380 de euro, 3,398 de yuani (515 dolari/430 euro) editia specială cu 128GB memorie internă, iar modelul Vivo X20 Plus, costa 3,498 de yuani, adică în jur de 530 de dolari, respectiv 445 de euro. Nu sunt chiar foarte ieftine după cum vedeți.

Din păcate, nu sunt date despre disponibilitatea lor în afara Chinei. Așa că ne putem baza doar pe retailerii specializați să-i asigure propriile stocuri, pentru că e foarte puțin probabil ca Vivo să le lanseze și în Europa.