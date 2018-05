Veniturile Telekom România din servicii IT&C cresc în medie cu 30% în fiecare an

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Grupul Telekom România anunță că înregistrează creșteri consistente pe piața serviciilor IT&C locală, ajungând la o cifră de afaceri de câteva zeci de milioane de euro, relatează ZF.

Potrivit Ovidiu Ghiman, directorul comercial pe segmentul de business din cadrul Telekom România, creșterea veniturilor din servicii IT&C integrate cresc mult mai puternic decât cele din business-ul principal al grupului, adică din comuncații, iar potenţialul pieţe de servicii rămâne unul ridicat și pentru anii următori.

„Businessul nostru de integrare de sisteme de IT este de câteva zeci de milioane de euro pe an, cu o rată de creştere de 30% de la an la an“, a declarat Ovidiu Ghiman, într-un interviu pentru ZF.

Acesta a mai spus că piaţa de IT&C este una dintre puţinele pieţe care cresc pentru că nevoia de digitalizare este extrem de reală în contextul în care firmele şi-au dat seama că tehnologia chiar îi poate ajuta să-şi eficientizeze businessul.