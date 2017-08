Venituri de 235,5 milioane de euro pentru Telekom România în trimestrul doi

Tweet on Twitter

Telekom Romania Communications și Telekom Romania Mobile Communications anunță principalii indicatori de performanță pentru al doilea trimestru din 2017, încheiat la 30 iunie 2017, conform datelor publicate de către OTE Group.

“Pentru al doilea trimestru al acestui an am raportat venituri consolidate de 235,5 milioane euro și EBITDA ajustată mai mare comparativ cu primul trimestru al acestui an şi al doilea trimestru din 2016, operațiunile fixe având o contribuție mai mare în acest sens. Serviciile convergente fix-mobil continuă să crească privind atât numărul de clienți, cât şi veniturile. Aceeași tendinţă pozitivă a fost înregistrată și pe segmentul wholesale. În ceea ce privește segmentul mobil, baza de clienți business a continuat să crească,” a declarat, într-un comunicat remis redacției, Anastasios Tzoulas, Director Executiv Financiar al operațiunilor Telekom Romania.

Telekom Romania Communications

O creștere a Pro Forma EBITDA, un avans de 1,4% al veniturilor trimestriale, precum și o tendință ascendentă în ceea ce privește clienții de servicii convergente (FMC) şi pentru veniturile wholesale reprezintă câțiva dintre indicatorii principali pentru T2 2017 ai Telekom Romania Communications.

Veniturile raportate pentru T2 2017 au fost de 151,6 milioane euro, cu 1,4% mai mari față de T2 2016, în timp ce pentru primele şase luni acestea au crescut cu 3%, la 295 milioane euro faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. EBITDA ajustată (Pro Forma) a avut un nivel semnificativ mai mare, de 25,4 milioane euro, în creștere cu 67% în T2 2017 comparativ cu T2 2016.

Costurile operaționale, excluzând deprecierea, amortizarea și cheltuielile legate de programele de plecări voluntare şi restructurare, au scăzut cu 5% în T2 2017 comparativ cu T2 2016. Costurile indirecte mai mici le-au compensat pe cele directe, care au fost mai mari (interconectare, telefoane mobile și echipamente de la domiciliul clienților).

Pe segmentul serviciilor convergente, pragul de 400.000 de clienți a fost depășit cu aproape 25.000 – o rată de creștere mai mare cu 37% în T2 2017 comparativ cu T2 2016.

O creștere a fost înregistrată şi pe segmentul TV, numărul clienţilor ajungând la 1,47 milioane.

Telekom Romania Communications a raportat 1,185 milioane de clienți broadband (inclusiv FMC) la finalul lui T2 2017, la un nivel stabil, în linie cu rezultatele din trimestrul anterior. Numărul utilizatorilor de voce (inclusiv FMC) a ajuns la 2,11 milioane în T2 2017, în timp ce veniturile de pe segmentul de voce fixă au continuat să scadă în acest trimestru.

Veniturile Telekom Romania Communications aferente segmentului wholesale au crescut la 38,1 milioane euro, cu 27,4% mai mari în T2 2017 versus T2 2016.

Telekom Romania Mobile Communications

La 30 iunie 2017, Telekom Romania Mobile Communications a înregistrat în T2 venituri de 106,5 milioane euro, în scădere cu 3,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile din servicii au scăzut cu 5,0%, la 72,2 milioane euro.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, baza totală de clienţi Telekom Romania Mobile Communications a scăzut cu 13,3%, la 4,84 milioane, dintre care o treime reprezintă clienţii serviciilor pe bază de abonament (post-paid). Numărul clienţilor business a crescut cu 1,7% faţă de T2 2016, datorită ofertelor dedicate pentru companii.

EBITDA ajustată a înregistrat în T2 2017 o scădere de 36,7%, la 13,8 milioane de euro, față de T2 2016.