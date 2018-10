Utilizatorii Cartelei Vodafone pot câștiga un autoturism Mercedes-Benz A-Class, zeci de vacanțe în Grecia, Spania, Egipt sau Turcia și mii de premii instant

Tweet on Twitter

Share on Facebook

În campania specială de toamnă, utilizatorii de servicii Vodafone preplătite pot să intre într-un joc și să colecționeze cartonașe care aduc mii de premii instant, precum și premii mari, primite la completarea colecțiilor, cum ar fi un autoturism Mercedes-Benz A-Class și zeci de vacanțe în Grecia, Spania, Egipt sau Turcia.

Noua campanie, derulată sub titlul “Trăiește viața ca un joc”, este construită având la bază noul mesaj de brand “Trăiește frumos, înainte de toate”, fiind o invitație pe care Vodafone România o lansează clienților, prin intermediul jocului, de a transforma provocările zilnice în experiențe amuzante.

La fiecare reîncarcare a cartelei, clienții Vodafone primesc o cutie virtuală (Mystery Box) în care găsesc un set de cartonașe. Pentru o reîncărcare de sub 5 euro, primesc un cartonaș, iar pentru valori de peste 5 euro, numărul cartonașelor este egal cu suma respectivă, clienții având posibilitatea de a câștiga astfel până la 15 cartonașe. Utilizatorii serviciilor preplatite Vodafone primesc, de asemenea, câte un cartonaș la fiecare accesare zilnică a jocului din contul MyVodafone. Cartonașele pot fi de tip “Joker”, acestea aducând premii instant sau pot fi adunate în patru colecții denumite după tipurile de premii atașate: Mașină, Telefon, Vacanță, Cumpărături. Pentru a câștiga un premiu dintr-o anumită categorie, inclusiv autoturismul Mercedes-Benz A-Class, utilizatorii trebuie să colecționeze toate cartonașele corespunzătoare categoriei respective.

Premiile instant atașate cartonașelor de tip “Joker” includ bonusuri de date de la 1.000 MB la 100.000 MB, oferte speciale de la partenerii Vodafone, precum și alte premii.

Pe durata campaniei, utilizatorii serviciilor preplătite Vodafone vor primi milioane de premii. Partenerii Vodafone în campanie sunt Kaufland, Mercedes-Benz, Samsung, Christian Tour, 7 Card, BitDefender, Carturesti, IT Galaxy, Lex Shop, Philips, Regina Maria, Take Away, Answear, Cellara, Fitbit, MyKronox, Huawei, LG, Sony și HTC.

Clienții Vodafone au acces în orice moment la colecțiile de cartonașe accesând secțiunea dedicată din contul MyVodafone, unde pot vedea ce cartonașe au deja și care lipsesc din colecții. De asemenea, pe pagina http://www.vodafone.ro/traieste-viata-ca-un-joc pot găsi toate detaliile mecanismului de joc, premiile disponibile și modul în care își pot crește posibilitățile de câștig.