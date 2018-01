Un oficial HMD promite că MWC 2018 va fi ”extraordinar” – ce surprize Nokia ar putea fi?

Un important oficial din cadrul HMD Global, compania care produce în prezent telefoanele Nokia, Juho Sarvikas, Chief Product Officer, tocmai a posta ceva interesant pe Twitter.

Sarvikas a încercat să-și scuze lipsa de activitate pe rețeaua de socializare din ultima perioadă, spunând că a fost prins în pregătirea pentru expoziția Mobile World Congress (MWC) 2018, ce va avea loc între 26 februarie și 1 martie, în Barcelona.

”Scuze pentru tăcere (lipsa de activitate). Am fost super ocupat cu planificare MWC 2018. Vă rog să va așteptați să fie extraordinar”, a scris oficialul HMD Global.

Sorry for radio silence. Been super busy planning #MWC2018 . Please expect it to be awesome 😎

— Juho Sarvikas (@sarvikas) January 18, 2018