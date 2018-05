Un nou telefon Nokia își face deja apariția într-o fotografie reală

Tweet on Twitter

Nici nu au apărut binele zvonurile potrivit cărora HMD Global ar putea lansa noi telefoane în Rusia, la finalul acestei luni, iar între timp a apărut o fotografie reală cu un nou telefon Nokia.

HMD a trimis invitații pentru un eveniment important ce va avea loc pe 29 mai, la Moscova, și unde vor fi cei mai mari șefi ai companiei, iar toate speculațiile indică lansarea unor noi telefoane.

Acum a apărut această poză, în care apar două trei telefoane Nokia, toate același model. Vedem modulul de cameră pare mai alungit în stilul telefoanelor Nokia de anul trecut, senzorul de amprentă sub cameră și după cum vedeți și voi, în partea de jos este notat Android One. Asta înseamnă că este un nou telefon ce va fi lansat în proiectul Google Android One.

Asta presupune lansarea de telefoane Android fără alte interfețe ale producătorilor, sistemul de operare fiind exact așa cum a fost creat de Google. Singura problemă e că telefoanele Nokia oricum erau livrate cu Android curat, deci nu înțeleg de ce trebuie să fie Android One.