Un american și-a tatuat logo-ul T-Mobile ca să primească un iPhone 8 gratuit

Se pare că pasiunea pentru telefoanele de la Apple îi poate determina pe unii fani să facă lucruri trăsnite. Un american, pe nume Philip Harrison și-a tatuat logo-ul operatorului de telecomunicații pentru a primi un iPhone 8.

Acesta i-a trimis un tweet pe Twitter în care la ”tag-uit” pe CEO-ul T-Mobile US, John Legere, un personaj foarte activ pe rețelele de socializare, transmițându-i: Dați-mi un iPhone 8 și-mi fac un tatuaj cu logo-ul T-Mobile într-un loc pe care să-l vadă toată lumea.

Răspunsul lui Legere nu s-a lăsat așteptat, iar CEO-ul T-Mobile i-a răspuns ”S-a făcut! Dovedește-o!”. Fanul s-a ținut de cuvânt. Și-a făcut tatuajul pe antebrațul drept, iar operatorul și-a respectat înțelegerea și i-a dat lui Harrison un iPhone 8 gratuit.

Acum, mulți se întreabă, de ce nu o fi cerut, totuși, un iPhone X, dacă a fost dispus să meargă atât de departe!?

#TattooForPhilip mission complete, I got my iPhone today as well as some awesome T-Mobile Merch. Thank you @JohnLegere again for everything. pic.twitter.com/6ESQ4wi0dj

— Philip Harrison 😎 (@philishadagrape) October 12, 2017