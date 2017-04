Ultima schiță de iPhone 8 ne arată un telefon nu atât de spectaculos pe cât ne așteptăm

Tweet on Twitter

După lansarea noile Galaxy S8 și S8 Plus, cele mai așteptate telefoane din acest an sunt noile iPhone-uri ce vor fi prezentate în toamnă. Vor fi trei la număr, asta devenind deja o certitudine. Dintre cele trei, unul este, de fapt, cel mai așteptat. Și anume iPhone 8 sau iPhone X sau iPhone Pro, după cum mai este numit în diverse apariții în media.

Așteptările sunt foarte mari, pentru că acesta este telefonul care trebuie să marcheze 10 ani de istorie iPhone. Toți fani Apple își pun mari speranțe și așteaptă un telefon să pună în umbră succesul noilor telefoane ale rivalilor de la Samsung.

Dacă zvonurile care au apărut mai la începutul anului erau mai optimiste, în ultima vreme au început să se înmulțească zvonurile care încep să le contrazică pe primele. După ce am aflat că iPhone 8 ar putea să nu vină cu display OLED curbat, ci cu unul plat dar acoperit de panouri de sticlă curbată, a apărut o schiță cu presupusa carcasă a acestui telefon, care nu face altceva decât să confirme acest lucru.

În primul rând, acest model care apare în schița respectivă, nu seamănă deloc, nici măcar cu modelele iPhone 6, iPhone 6s și iPhone 7, care au venit cu un design cu margini mai rotunjite și mult mai apreciat decât modelele anterioare. În imaginea respectivă apare un capac ce aduce aminte mai mult de iPhone 5. Forma acestui capac nu oferă niciun indiciu că ecranul ar putea avea muchii curbate.

Mai mult, dacă ne uităm la decupajele din capac, putem vedea sub logo-ul Apple, un orificiu care nu poate fi pentru altceva, decât pentru un senzor de amprente. Asta confirmă faptul că Apple are probleme cu integrarea tehnologiei Touch ID in display, despre care notam zilele trecute că ar putea întârzia momentul lansării.

Din această schiță mai putem vedea că telefonul va avea cameră duală, cu cei doi senzori amplasați pe verticală, așa cum s-a mai speculat în ultima perioadă. Interesant este decupajul în locul logo-ului. Este destul de clar că vorba de un decupaj și nu doar de un desen și ne întrebăm care ar fi scopul acestui decupaj.

Postarea a apărut pe Reddit, iar toți cei care au văzut imaginea s-au arătat dezamăgiți și speră ca acesta să nu fie design-ul ales pentru iPhone 8. Așa sperăm și noi, Apple trebuie să rămână rivalul celor de la Samsung. Fără Apple, Samsung nu ar fi reușit să lanseze telefoanele din seria Galaxy S8 care se bucură inclusiv de admirația fanilor iPhone.