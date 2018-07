Ubisoft București: Majorări salariale pentru poziția de entry-level game tester

Ubisoft, unul dintre liderii în industria divertismentului, anunță majorarea salariului pentru poziția de entry-level Game Tester, acesta ridicându-se în prezent la 2.390 de lei, plus tichete de masă.

În acest moment, departamentul de Quality Control include 1.000 de angajați: specialiști, dar și pasionați de gaming aflați la începutul carierei, atrași de oportunitățile reale de creștere profesională în cadrul Ubisoft București.

“Ubisoft continuă să reprezinte o rampă de lansare pentru cei care își doresc o carieră în industrie, asumându-și activ rolul de mentor care suplinește lipsa unei specializări universitare dedicate dezvoltării jocurilor video. Procesul de recrutare implică, pe lângă bifarea cerințelor obligatorii de cunoaștere a limbii engleze și suitei Microsoft Office, identificarea acelor candidați cu o bază solidă de soft skills, pe care să construim fundația tehnică de cunoștințe în domeniu. Ne implicăm activ în pregătirea tinerilor și vom continua să le oferim cele mai bune condiții pentru a se dezvolta profesional într-un mediu dinamic, specific industriei noastre,” declară declară Grigoriada Stroe, HR & Operations Director Ubisoft România, Serbia și Ucraina.

Angajații pe pozițiile entry-level din departamentul de testare au, de asemenea, acces la programe de training intern, unde seniorii cu experiență într-un anumit domeniu își împărtășesc cunoștințele despre pașii necesari în construirea unei cariere în industrie. Astfel, juniorii se pot orienta către departamentul de de Producţie (programare, artă, game design) sau pot avansa în cadrul aceluiași department, dar în direcția de leadership sau specializare – Compliance, Network, Specialised testing.

Mai mult, pe lângă remunerația salarială și tichete de masă, aceștia au acces la sala de fitness din sediul companiei, la jocuri, inclusiv posibilitatea de a accesa resurse de e-learning specifice industriei, precum și alte facilități care să le asigure cele mai bune condiții de dezvoltare pe plan personal și profesional. De asemenea, în funcție de vechimea în companie, angajații beneficiază de asigurări de viață și sănătate și un fond de pensie facultativă.

Imediat după angajarea în studioul Ubisoft București, game tester-ii au oportunitatea de a contribui activ la modelarea unora dintre cele mai cunoscute jocuri și francize AAA ale companiei la nivel mondial: Assassin’s Creed, Far Cry, The Division, Watchdogs, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, For Honor, Steep, The Crew, Skull & Bones, South Park, Raving Rabbids, Rayman, Rocksmith, dar și o serie de titluri pentru dispozitivele mobile (iOS, Android, inclusiv jocuri pentru VR).

Ubisoft este unul dintre cei mai vechi angajatori din industria IT și primul din domeniul jocurilor video, având o vechime de 25 de ani în România și peste 1.700 de angajați în departamentele Producție, Quality Control și IT.