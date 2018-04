Tim Cook: iOS și MacOS nu vor fi unite. Un OS universal însemnă compromisuri!

Tweet on Twitter

Au fost ceva speculații că Apple ar lua în calcul posibilitatea creării unui singur ecosistem în rândul echipamentelor sale, astfel încât aceeași aplicație să funcționeze la fel și fără probleme atât de Mac-uri, cât și pe iPhone-uri, iPad-uri și așa mai departe.

Pe de o parte ar fi fost mai ușor pentru dezvoltatorii de aplicații să poată dezvolta o singură versiunea care să meargă pentru toate platformele. Dar se pare că nu este un obiectiv pentru Apple.

A fost pentru Microsoft, odată cu lansarea Windows 10. Nu a reușit și a și renunțat între timp la astfel de planuri.

Tim Cook, CEO-ul Apple a declarat într-un interviu pentru publicația australiană, Sidney Morning Herald, că iOS și MacOS nu vor fuziona, nu vor fi unite, explicând că ambele sisteme de operare sunt incredibile în mod separat, iar fuzionarea lor ar conduce la compromisuri.

”Cu siguranță am deveni mai eficienți cu un sistem de operare universal. Dar nu doar acesta contează. Este despre a da oamenilor posibilitatea de a-și schimba lumea lor, de a se exprima, de a-și exprima pasiunea și creativitatea. Așa că această fuziune despre care lumea vorbește, nu cred că este ceva ce utilizatorii își doresc” a declarat Tim Cook.

Dincolo de discursul filozofic al lui Tim Cook rămâne ideea că Apple nu are astfel de planuri. Cele două platforme chiar funcționează foarte bine separat, iar până acum nu am auzit pe nimeni să spună ”ce bine are fi dacă și pe Mac și pe iPhone aș avea același sistem de operare!”, așa că poate nici nu e nevoie de așa ceva.

Un lucru e clar. A încercat și Microsoft și nu a putut, așa că de ce s-ar complicat Apple cu un asemenea proces.