The Division 2 va fi lansat in Martie 2019

Ubisoft și Massive au prezentat în cadrul E3 2018, un demo a ceea ce va urma să vedem în The Division 2. Acțiunea jocului se mută în Washington DC și se desfășoară 7 luni după declanșarea epidemiei, în timpul unei veri toride și capricioase.

Jucătorii vor avea parte de obișnuita succesiune zi-noapte, vreme schimbătoare și mai multă culoare. Un amănunt amuzant este că în unele scene vegetația Washington-ului arată de parcă orașul a fost părăsit de zeci de ani. Practic, cineva “nu a dus gunoiul” timp de numai 7 luni.

Ce am mai observat în clip, este faptul că Massive se folosește mai mult de fizică în această a doua parte. Astfel, unele obstacole vor putea fi distruse, iar Seeker Mines-urile lasă în urmă un efect vizual superb în timp ce se deplasează pe apă.

Am lăsat la urmă declarațiile reprezentanților Massive deoarece nu am uitat că și prima parte a jocului a fost precedată de promisiuni ce nu s-au materializat. Așadar, The Division 2 se pare că va pune accent pe end-game și co-op, un aspect oarecum îngrijorător dacă ne așteaptă aceleași misiuni pe care să le repetăm în fiecare saptămână pentru loot, “massive” lag în PvP și anti-cheat lipsă. Vor exista “Dark Zone”, facțiuni, iar sinistrații încep să se organizeze în tabere și să riposteze. Jucătorii vor putea interacționa mai mult cu aceștia din urmă, ajutându-i să reconstruiască Washington-ul prin capturarea check point-urilor. Aceste zone vor fi atacate constant de facțiuni și vor putea fi pierdute daca jucatorii nu se prezintă la datorie în timp util.

Harta va fi cu 20% mai mare decât cea din New York, iar multe dintre clădiri vor fi deschise publicului. Starea vremii va alterna între zile însorite și furtuni ce înlocuiesc ninsorile abundente din prima parte.

Dacă jocul va fi un succes sau nu, vom vedea la soroc. Un lucru este însă cert, din punct de vedere al graficii nu va dezamăgi pe nimeni.