Telekom Romania anunţă ofertele şi beneficiile în roaming, conform reglementărilor UE

Din 15 iunie 2017, la Cartela Telekom (voce şi date), clienţii vor putea comunica în roaming la fel ca acasă, cu noile oferte compatibile cu serviciul de roaming

Din 15 iunie 2017, toate abonamentele de mobil Telekom Romania vor beneficia de Roaming în Grupa 0*, fără costuri suplimentare

Începând cu 15 iunie 2017, Telekom Romania anunţă ofertele pentru roaming care includ minute, SMS-uri şi date mobile, în conformitate cu reglementările din Spaţiul Economic European (statele membre ale Uniunii Europene plus Islanda, Lichstenstein şi Norvegia).

Astfel, beneficiile naţionale (în afara reţelei) acordate la orice abonament Telekom Romania, pentru servicii mobile, vor fi disponibile şi în roaming Grupa 0 – ţările din spaţiul Economic European. De exemplu, dacă abonamentul respectiv include minute nelimitate naţionale şi 100 SMS-uri naţionale, abonatul va putea utiliza fără tarife adiţionale minutele nelimitate şi SMS-urile naţionale neconsumate până la data călătoriei în Roaming Grupa 0 – ţările din Spaţiul Economic European (SEE).

În cazul în care clientul beneficiază de un abonament cu minute naţionale (în afara reţelei) limitate ca număr, după consumarea acestora se aplică tariful standard naţional de 0,226 euro / minut, iar în cazul SMS-urilor de 0,06 euro, TVA inclus.

De asemenea, datele naţionale din contract (abonament/extraopţiuni/eventuale bonusuri) vor putea fi utilizate în Roaming Grupa 0 fără tarife adiţionale, până la limita lunară maximă de date în Roaming Grupa 0, dacă este aplicabilă contractului. După depășirea limitei de date se aplică un tarif adiţional în cuantum de 0,0089 euro/MB, TVA inclus, iar după consumarea datelor naţionale din contract se va aplica și tariful standard. Limita de date se determină în funcţie de beneficiile active la momentul utilizării serviciilor de roaming, împărţind dublul valorii abonamentului lunar la tariful reglementat, de 7, 7 euro/GB.

Dacă există extraopţiuni sau bonusuri cu date, valoarea acestora se adaugă la valoarea abonamentului, conform următoarei formule (totul fără TVA): limita lunară maximă de date în Roaming (GB) = (valoare abonament + valoare extraopţiune + valoare bonus) x 2 / 7, 7 euro/GB**.

Tarifele pentru ţările care fac parte din roaming Grupa 1, respectiv Elveţia, Monaco, Gibraltar şi Turcia, în roaming, vor fi:

• Apeluri: locale/către Romania/către SEE (Roaming Grupa 0 – Spaţiul Economic European)/Grupa 1 – 0,06 euro/min, TVA inclus

– Alte destinaţii: 1,666 euro/min, TVA inclus

– Apeluri primite 0,0129 euro/min, TVA inclus

• SMS – 0,024 euro/SMS, TVA inclus

• Date – 0,06 euro/MB, TVA inclus

De asemenea, începând cu 15 iunie 2017, oferta la Cartela Telekom cuprinde două categorii de planuri tarifare şi opţiuni: planuri tarifare şi opţiuni incompatibile cu serviciul de roaming, care pot fi utilizate doar pe teritoriul României, respectiv planuri tarifare şi opţiuni compatibile cu serviciul de roaming, care oferă condiţii similare de utilizare a resurselor atât pe teritoriul României, cât şi în roaming în zona SEE, conform noilor reglementări în domeniu.

Opţiunile lansate înainte de 15 iunie 2017 sunt incompatibile cu serviciul de roaming, clienţii putând să le utilizeze doar când se află pe teritoriul României.

Clienţii Cartelei Telekom pot migra între oferte compatibile şi incompatibile cu serviciul de roaming în funcţie de nevoile lor de comunicare, oricând doresc, cu apel la 1234, *100# sau accesand platforma MyAccount. Dacă se află deja în roaming, vor putea accesa ofertele compatibile cu serviciul de roaming cu apel la +40766121234 sau 100#, în funcţie de capabilităţile tehnice ale reţelei în care s-au localizat în ţara vizitată. Aceste numere sunt gratuite în SEE şi sunt tarifate cu tarifele Roaming Avantaj în alte ţări.

Oferta Telekom Romania Mobile compatibilă cu serviciul de roaming include un plan tarifar care oferă tarife de 10 eurocenţi pe minut, 4 eurocenţi pe SMS şi 10 eurocenţi pe MB, plus trei opţiuni de 2, 4 şi respectiv 8 euro credit, adresând diverse bugete şi nevoi de comunicare. Astfel, opţiunea de 2 euro cu roaming oferă tarife de 5 eurocenţi pe minut, 2 eurocenţi pe SMS şi 5 eurocenţi pe MB, la viteze specifice tehnologiei 3G.

Opţiunea de 4 euro cu roaming include 100 de unităţi care pot fi utilizate pentru minute sau SMS-uri naţionale în România (inclusiv în reţelele Telekom Romania fix şi mobil) sau pentru minute sau SMS-uri în zona SEE pentru apeluri către ţările din SEE, 50 de minute internaţionale mobile apelabile de pe teritoriul României către reţele mobile din Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Marea Britanie şi Spania, respectiv 150 MB la viteze 4G, care pot fi utilizate pentru trafic de date efectuat pe teritoriul României sau al oricărui stat din SEE.

Opţiunea de 8 euro cu roaming adresează consumatorii foarte activi, care călătoresc frecvent şi au nevoi crescute de comunicare. Opţiunea de 8 euro cu roaming include minute şi SMS-uri nelimitate în reţeaua Telekom Romania, apelabile de pe teritoriul României, 2.000 de minute sau SMS-uri în reţele fixe şi mobile naţionale (în afara reţelei), care pot fi utilizate şi în roaming, în SEE, pentru apeluri către ţările din SEE (inclusiv apeluri către orice reţea mobilă sau fixă din România), 300 de minute internaţionale mobile apelabile de pe teritoriul României către reţele mobile din Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Marea Britanie şi Spania, 8 GB trafic de date la viteza 4G plus bonusul Gigaday de 30 GB de date mobile acordat automat în limita a 1GB pe zi, la activarea acestei opţiuni. Utilizatorii Opţiunii de 8 euro pot folosi până la 2,1 GB de date mobile în roaming, după care traficul consumat din datele incluse in optiune si bonusul zilnic va fi tarifat aditional cu 0,0075 euro credit/MB, iar dupa consumarea datelor incluse se va aplica tariful standard de 10 eurocenţi pe MB.

Notă

*Grupa 0 – Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria