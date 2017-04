Telekom lansează campania #Netliberare: acces la Internet și beneficii extinse de comunicare, la tarife începând cu 5 euro

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Cel mai consistent bonus de net cu noua ofertă promoțională GigaDay: bonus lunar de 30 GB de net la viteze 4G pentru utilizatorii Cartelei Telekom, începând de la 5 euro credit pe lună;

Serviciul Internet TV, cu numeroase beneficii suplimentare, disponibil de la 5 euro / lună într-un pachet promoțional împreună cu serviciul de Internet fix: cele mai urmărite competiții sportive în format HD, oriunde și oricând, pe toate ecranele, plus funcționalități de top;

Servicii mobile de la 5 euro / lună și 50 GB trafic de date pentru video streaming în aplicația Telekom TV, pentru clienții care dețin și servicii fixe de la Telekom;

Smartphone-uri de top la 1 leu în pachetele promoționale împreună cu abonamentele Telekom pentru clienții care se portează în rețea.

Telekom Romania lansează #Netliberare, o nouă campanie de comunicare pentru clienții rezidențiali, care introduce oferte speciale atât pentru abonați, cât și pentru utilizatorii Cartelei Telekom. Noile oferte promoționale aduc clienților acces la Internet și beneficii extinse de comunicare, la tarife începând cu 5 euro / lună.

“<<Telekom declară #Netliberare pentru toată națiunea>> este sloganul sub care lansăm astăzi noile noastre oferte, care au în centru Internetul și o întreagă lume de posibilități și oportunități pe care acesta le aduce utilizatorilor – de la ușurința de a accesa informația de care au nevoie, până la o nouă experiență de comunicare și divertisment. Telekom aduce Internetul mai aproape de utilizatori nu doar prin tarife mai atractive, ci și prin numeroase beneficii și avantaje de care aceștia se pot bucura cu oferta Telekom – acces la conținut exclusiv și de calitate, pe care îl pot urmări oriunde și oricând doresc, pe orice ecran, precum și funcționalități de top cu serviciul Internet TV, viteze superioare și trafic generos de date, plus smartphone-uri de ultimă generație. #Netliberare este umbrela sub care Telekom Romania va continua să aducă utilizatorilor mai multă valoare și beneficii extinse, servicii de divertisment de cea mai bună calitate și o nouă experiență, bazată pe simplitate și accesibilitate”, a declarat Frantisek Mala, Director Executiv Comercial, Segment Rezidential, Telekom Romania.

Pe segmentul prepaid, Telekom anunță noua ofertă promoțională GigaDay*, care aduce utilizatorilor Cartelei Telekom cel mai consistent bonus de net, de 30 GB lunar la viteze 4G, începând de la 5 euro credit / 30 de zile. Bonusul GigaDay se acordă zilnic, câte 1 GB de net pe zi, și se adaugă beneficiilor incluse în opțiunile de bază, astfel că un utilizator al serviciilor prepaid beneficiază lunar de până la 38 GB de trafic de date național la viteze 4G.

Totodată, Telekom introduce un nou portofoliu de opțiuni la Cartela Telekom, cu beneficii extinse: trafic lunar de date mobile de până la 10 ori mai mare față de opțiunile existente până acum, la viteze 4G, și până la de două ori mai multe minute naționale sau internaționale în rețelele fixe sau SMS-uri naționale. Astfel, utilizatorii Cartelei Telekom au la dispoziție 4 opțiuni, cu prețuri între 5 și 8 Euro credit pe 30 de zile, ce includ nelimitat minute şi SMS-uri în reţelele Telekom, trafic gratuit în WhatsApp și în Message+, până la 8 GB trafic de date 4G, până la 2000 de minute naționale sau internaţionale în reţelele fixe sau SMS-uri naţionale și până la 300 de minute internaţionale către reţelele mobile.

Cu noile oferte speciale, serviciul Internet TV este disponibil începând de la 5 euro / lună, achiziționat într-un pachet promoțional împreună cu serviciul de Internet fix, care aduce utilizatorilor viteze de net de până la 1 Gbps. De exemplu, clienții pot achiziționa pachetul TELEVIZIUNE S + INTERNET M la 10 euro / lună (TVA inclus), sau pachetul TELEVIZIUNE S + INTERNET L la 12 euro / lună (TVA inclus). În plus, în cadrul ofertei promoționale, clienții vor primi primele două luni de abonament gratuite la pachetul de servicii și acces 12 luni în platforma Eurosport Player, fără costuri suplimentare.

Internet TV este noul concept comercial al serviciului de televiziune din oferta Telekom, care le aduce clienților o ofertă unică de televiziune, cu toate meciurile UEFA Champions League și UEFA Europa League, alături de numeroase competiții sportive îndrăgite, LIVE și în format HD, pe care aceștia le pot urmări oriunde și oricând, pe toate ecranele – pe televizor sau pe laptop, tabletă sau smartphone, cu serviciul Telekom TV Web&Mobile și aplicația Telekom TV.

De asemenea, cu funcționalitățile avansate ale serviciului Internet TV – Pauză și Continuare, Program de la Început, Înregistrări în Cloud sau Arhivă TV, clienții pot să oprească și să pornească programul preferat, să îl vadă de la început, să facă înregistrări sau să urmărească programele din ultima săptămână.

Pentru clienții care dețin și servicii fixe de la Telekom, noua ofertă specială aduce abonamente de mobil la tarife promoționale începând cu 5 euro / lună (TVA inclus) și 50 GB trafic de date pentru video streaming în aplicația mobilă Telekom TV. În plus, clienții beneficiază de trafic de date lunar de 1,6 GB, la viteze 4G, inclus în abonamentul de servicii mobile, minute naționale nelimitate, minute și SMS-uri în rețea nelimitate și 100 de minute internaționale. Prin aplicația mobilă Telekom TV clienții se vor bucura de televiziune direct pe telefonul mobil, putând viziona cele mai importante competiții sportive transmise în exclusivitate de Telekom, filmele și documentarele preferate.

De asemenea, clienții care aleg să se porteze în rețeaua Telekom se pot bucura de o gamă largă de smartphone-uri care pot fi achiziționate la 1 leu, împreună cu un abonament de servicii mobile din oferta de portare: Samsung Galaxy J3 2016, Samsung Galaxy J5 2016, Samsung Galaxy J7 2016, Samsung Galaxy A3 2017, Samsung Galaxy A5 2017.

Detalii complete despre noile oferte #Netliberare sunt disponibile la www.telekom.ro/netliberare.

*Oferta GigaDay continuă seria campaniilor Giga, un concept de marketing și comunicare lansat în 2015, care a inclus de-a lungul timpului oferte de succes în rândul consumatorilor prepaid: GigaWeekend, cu 1 GB de net bonus in week-end, GigaWeek, cu 1 GB de net bonus pe săptămână și GigaLove cu 2 GB de net pe săptămână.