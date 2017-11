Telekom anunță lansarea noilor oferte de internet nelimitat la doar 5 euro, pentru firme și clienții casnici

Tweet on Twitter

Telekom a anunțat noile oferte încă de pe 24 octombrie, dar de astăzi sunt disponibile clienților operatorului și le-a prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Este vorba de servicii de internet 4G nelimitat, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru întreprinderi, la 5 euro pe lună, pentru fiecare SIM.

Clienţii Telekom au acum la dispozitie oferte unice pe piaţă, precum:

– INTERNET NELIMITAT 4G la toate abonamentele de servicii mobile, cu preţuri de la 5 euro pe lună (TVA inclus);

– INTERNET pentru acasă, prin fibră optică, de la 5 Euro/lună (TVA inclus), într-un pachet cu două servicii;

– INTERNET TV cu HBO, Cinemax şi HBO GO incluse pe întreaga perioadă contractuală, de la 5 Euro/lună (TVA inclus), într-un pachet cu două servicii.



Compania de telecomunicații anunță că în acest pachet va aduce clienţilor cea mai avantajoasă ofertă de pe piaţă, cu internet mobil 4G nelimitat, fără scăderea vitezei în funcţie de consumul de date, minute şi SMS-uri nelimitate, trafic de date şi minute în roaming în SEE, plus acces de pe mobil la servicii de video precum HBO, HBO GO, Cinemax sau Telekom Sport, totul începând de la 5 Euro/lună (TVA inclus). Ofertele sunt disponibile pentru toţi clienţii la achiziţionarea unui noi abonament sau la prelungire, preţurile cele mai avantajoase fiind pentru pachetele prin care clienţii deţin şi un serviciu fix Telekom.

Pentru clienţii din segmentul business, Telekom Romania schimbă convenţiile tradiţionale şi introduce un nou model de parteneriat cu clienţii săi antreprenori, bazat pe simplitate, transparenţă şi predictibilitate. O dată cu lansarea noii oferte dedicate antreprenorilor, Telekom Romania aduce, prin portofoliul Freedom, comunicare mobilă nelimitată cu internet 4G nelimitat, minute şi SMS nelimitate, de la 5 euro/ lună, în abonamente fără perioadă minimă contractuală şi fără taxe de reziliere. Compania se laudă că un client poate renunța oricând la aceste servicii dacă nu sunt mulțumiți fără penalități.

Ovidiu Ghiman, directorul executiv comercial, Segment Business, Telekom Romania, a explicat și care este ideea din spatele acestui demers. ”Dacă dați căutare pe Google <<reziliere>> apar ca prime rezultate modalități de reziliere a contractelor cu firmele de telecomunicații, inclusiv cu noi (cei de la Telekom). Nu poți să ții un client prin clauze contractuale dacă nu e mulțumit de serviciile pe care i le oferi. Dacă este mulțumit nu are de ce să-și rezilieze contractul”, a explicat Ovidiu Ghiman.

Din păcate, cei care și-au făcut contracte de curând, nu vor putea să opteze acum pentru noile oferte, fără să fie nevoiți să renunțe la vechile contracte, supunându-se clauzelor tradiționale și fără să fie penalizați.

Reprezentanții companiei sunt încrezători că alți operatori nu vor putea să egaleze oferta Telekom, dar dacă vor copia prețul de 5 euro pe lună. ”Să copiezi tariful de 5 euro pe lună nu e greu. Dar să ofere toate serviciile pe care le oferim noi în acești 5 euro nu cred că mai poate altcineva”, a mai spus Ghiman.

Întrebat, dacă nu sunt oferte riscante, care să pericliteze veniturile companiei, acesta a explicat că au analizat efectele acestor oferte și că nu există niciun risc din acest punct de vedere.