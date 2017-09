SUA elimină soluțiile Kaspersky din instituțiile guvernamentale!

Tweet on Twitter

Departamentul de Securitate Națională al SUA (Department of Homeland Security) a transmis agențiilor federale să renunță la produsele de securitate cibernetică ale celor de la Kaspersky.

Decizia instituției americane nu are legătură cu producătorul rus de soluții de securitate informațională, cât are cu presupusele schimbări legislative din Rusia care ar obliga marile companii IT să ofere autorităților ruse acces la rețelele lor dacă sunt solicitate.

Departamentul de Securitate Națională a explicat că serviciile secrete ruse ar putea cere Kaspersky acces la rețelele companiei, americanii temându-se, astfel, de spionaj cibernetic din partea Rusiei.

Aceste decizii vin și în contextul în care Rusia este acuzată că a jucat un rol extrem de important în ultima campanie de alegeri prezidențiale din SUA, alegeri care s-au încheiat cu victoria lui Donald Trump, deși Hillary Clinton era văzută ca mare favorită înainte de scrutinul final.

Reprezentanții Kaspersky au reacționat la această veste și au afirmat că nu a fost prezentată nicio dovadă concretă care să demonstreze cooperarea dintre companie și autoritățile ruse, iar ”acuzațiile sunt fondate pe baza unor suspiciuni și unor speculații false”.

Totodată, cei de la Kaspersky au negat încă o dată că ar exista o colaborare între serviciile secrete ruse și companie. Americanii îi acuză pe ruși că fac spionaj cibernetic pentru serviciile secrete din Rusia. Fondatorul companiei, Eugene Kaspersky a afirmat în repetate rânduri că acuzațiile sunt nefondate.

A existat și un răspuns al autorităților ruse la această decizie, care afirmă că blocarea serviciilor Kaspersky va îngreuna reluarea schimburilor economice dintre Rusia și SUA, afectate anterior de tensiunile geopolitice din Ucraina.