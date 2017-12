Strategy Analystics: Vânzările de telefoane Samsung vor scădea în 2018

2017 a fost un an but pentru Samsung. Noile modele Galaxy S8, S8+ și Galaxy Note au adus un plus în acest an. Dar creșterea vânzărilor din acest an s-ar putea transforma într-o scădere anul viitor.

Cel puțun așa prezice compania de cercetare de piață Strategy Analytics. Potrivit datelor companiei, Samsung va încheia 2017 cu un volum total de vânzări la 319 milioane de unități. Anul trecut vânzările totale au fost de 300 de milioane de telefoane, un volum care putea fi mai mare dacă nu erau problemele cu modelul Galaxy Note 7.

Pentru 2018 însă, Strategy Analytics anticipează o scădere a volumului de vânzări la 315 milioane de telefoane. Astfel, cota de piață a producătorului sud-coreean la nivel global va scădea sub 20%.

Compania de cercetare de piață anticipează că ceilalți producători vor fura fiecare câte puțin din cota de piață a celor de la Samsung. Analiști nu văd o schimbare în ierarhia globală în 2018, dar rivalii se vor mai apropia puțin.

În cazul Apple anticipează că livrările vor creștere de la 218 milioane de unități în acest an, la 234 milioane anul viitor, cota de piață crescând de la 14%, la 14,3%. Pentru Huawei predicțiile arată o creștere a vânzărilor de la 156 milioane de telefoane în acest an, la 164 de milioane, ajungând la o cotă de piață de 10%.

Marea problemă pare să vină din piețele cheie, în special din China, unde Samsung a pierdut foarte mult teren, în trimestrul al treilea coborând până pe poziția a 9-a în clasamentul celor mai mari producători de telefoane, cu o cotă rușinoasă, de doar 2%.