Start-up-urile susținute de InnoEnergy au creat 1.741 de locuri de muncă și au permis accesul la energie pentru 56.000 de locuitori

InnoEnergy, susținută de EIT, a lansat un raport în cadrul evenimentului The Business Booster (TBB) de la Copenhaga. Raportul arată că inițiativele InnoEnergy de a sprijini start-up-uri au un impact direct asupra procesului de tranziție către adoptarea energiei verzi în Europa, acestea creând 1741 de slujbe răspândite pe întreg continentul și asigurând accesul la energie pentru 56.000 de persoane din țări în curs de dezvoltare din 2011 până în prezent.

Alte rezultate ale raportului relevă că InnoEnergy va genera 1147 GWh de energie provenind din surse verzi, va economisi 809,5 mil euro în ceea ce privește costurile energetice și va reduce emisiile de carbon cu 5,5 tone în următorii 25 de ani, echivalentul eliminării noxelor produse de 47.000 de mașini.

Elena Bou, Director Inovație la InnoEnergy, a declarat în timpul unei conferințe de presă din cadrul TBB: “Este incredibil să observăm impactul pe care îl avem și să ne consolidăm poziția de partener de încredere în ceea ce privește inovația ghidând companiile în procesul lor de creștere. Cele 200 de start-up-uri cu care lucrăm au adus la viață tehnologii inovatoare care oferă soluții la provocările legate de energie în societatea noastră în schimbare. Fie diminuând emisiile de seră, fie creând locuri de muncă, aceste companii își pun amprenta în mod evident asupra modalității în care Europa are în vedere, dezvoltă și utilizează energia verde“.

Printre exemplele de success ale start-up-urilor menționate în raport se numără CorPowerOcean, o companie suedeză care, folosindu-se de energia valurilor, a dezvoltat și testat o tehnologie care transformă undele marine în electricitate cu ajutorul geamandurilor.

Patrik Möller, CEO of CorPower, a spus în conferința de presă: “Energia valurilor este o oportunitate imensă pentru Europa care i-ar permite să dezvolte o nouă industrie cu potențial semnificativ în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă și de exportare a acestui tip de afacere. Proiectul implementat recent în Orkney, Scoția, a demonstrat îmbunătățiri fundamentale în ceea ce privește rata de supraviețuire și de eficientizare.” CorPower și-a propus să dezvolte primele proiecte-pilot concentrate în anumite zone între 2021 și 2023, respectiv ferme în fază pre-comercială din 2023.

Pe de altă parte, Pro-Drone, liderul de pe piața de drone automatizate pentru inspecția lamelor turbinelor eoliene, își reduce costurile asociate acestor servicii cu 1.000 de dolari/inspecție.

Andre Moura, Fondator și CEO la ProDrone, a spus jurnaliștilor: “Deja am efectuat peste 2.300 de inspecții ale lamelor de pe piloni din Europa și America de Sud în primul nostru an de când am intrat pe piață. Suntem mândri că putem asigura inspecții amănunțite, de calitate pentru peste 15 clienți cu planuri ambițioase de creștere globală până în 2019.” Cea mai recentă lansare a ProDrone este un instrument de identificare a daunelor care îi ajută pe inspectori să reducă timpul alocat evaluărilor maximixându-le, în același timp, acuratețea și rigurozitatea.

Lars Aagard, CEO la Asociația Daneză Energetică, a adăugat:”Danemarca are o istorie puternică privind energia verde și inovația. Prima fermă eoliană a luat naștere în Danemarca și tot noi am construit ferme eoliene offshore. Aceste realizări au fost posibile datorită parteneriatului dintre industrie și guvern, creând un cadru solid pentru investitorii interesați de soluțiile verzi de mâine“.

TBB este singurul eveniment care aduce laolaltă inovatori în ceea ce privește energia verde, jucători importanți din industrie, investitori și reprezentanți ai sectorului public. A șasea ediție a evenimentului, care a avut loc la Copenhaga între 17 și 18 octombrie, a avut ca temă “Viitorul e acum”. InnoEnergy a întâmpinat peste 700 de participanți din peste 40 de țări care au avut acces la 150 de soluții inovatoare privind energia sustenabilă.