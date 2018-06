Start-up-ul Safe Ride din programul Techcelerator a primit o nouă rundă de finanțare de 20.000 de euro

Tweet on Twitter

O nouă rundă de investiții în valoare de 20.000 de euro din partea fondului de investiții GapMinder pentru start-up-ul Safe Ride din programul Techcelerator

Premiul pentru cea mai bună prezentare a revenit EngageApp

În cadrul evenimentului de tip Demo Day organizat de Techcelerator, care a avut loc pe 27 iunie la București, premiul pentru cel mai promițător start-up a fost acordat Safe Ride din București, o platformă IoT și o aplicație mobilă pentru siguranța motocicliștilor. Acesta va intra în procesul de finalizare a unei noi runde de investiții în valoare totală de 20.000 de euro din partea GapMinder Venture Partners.

Evaluarea a fost făcută pe baza impactului pe care îl au soluțiile pentru rezolvarea unor provocări la nivelul pieței, a soluției în sine, a performanței echipei, avantajelor competitive, elementelor financiare și strategiei start-up-ului. Juriul a fost format din membrii fondatori GapMinder Venture Partners, investitori în ecosistemul de start-up-uri, jurnaliști din zona dedicată start-up-urilor.

Premiul pentru cea mai bună prezentare, constând în 10.000 de euro, a revenit start-up-ului EngageApp, în urma voturilor participanților. EngageApp, dezvoltată de o echipă din Cluj, este o platformă care își propune să îmbunătățească performanța angajaților în corporații.

Techcelerator Demo Day a marcat finalizarea primei runde de dezvoltare accelerată în cadrul programului Techcelerator pentru 12 start-up-uri de tehnologie din 8 orașe ale țării care sunt vizate pentru investiții de până la 100.000 de euro per companie din partea fondului de investiții de capital de risc GapMinder Venture Partners. Acesta este finanțat în majoritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, cu cofinanțare prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pe scena Demo Day Techcelerator au urcat start-up-uri din primul lot din programul de accelerare Techcelerator care și-au prezentat proiectele în fața publicului larg:

Apiary Book, o aplicație destinată apicultorilor din întreaga lume și managementului eficient al stupilor, care are acum cel mai mare număr de utilizatori din întreaga lume;

AppSeed creează automat website-uri pentru cei care nu au experiență de webdesign sau programare;

Connected Medical Devices, o soluție IoT care include un dispozitiv hardware pentru îmbunătățirea vieții pacienților suferinzi de Alzheimer și a familiilor acestora;

EngageApp este platformă care își propune să îmbunătățească performanța angajaților în corporații;

ialoc a creat o soluție eficientă pentru rezervări rapide și gestionarea meselor din restaurante;

Medicai, o soluție bazată pe Machine Learning, menită să ofere remote, oricărui pacient, o interpretare imagistică eficientă atât de către motorul de inteligență artificială cât și din partea unui specialist;

MiioSmile este o aplicație de tip SaaS pentru specialiștii din sectorul stomatologic;

Uhura (fost More Money) este o platformă bazată pe inteligența artificială care oferă consultanță privind serviciile financiare;

Orbiting Cubes a creat roboți modulari auto-reconfigurabili;

Ride Safe, o platformă IoT și o aplicație mobilă pentru siguranța motocicliștilor;

TalentBrowse este o platformă de recrutare care vizează plasarea rapidă a candidaților recent intervievați.

“Toate start-up-urile prezente la Demo Day au evoluat foarte mult de când au intrat în Techcelerator și cred că perioada următoare le va aduce oportunități noi pentru creșterea business-ului, iar din perspectiva noastră sunt toate câștigătoare, așa că vom continua cu noi runde de investiții. La Demo Day am vrut să vedem și cum le privește piața, mai precis persoane experimentate din ecosistem precum cele pe care le-am avut în juriu. Ride Safe este unul dintre proiectele care evoluează în direcția unui business în adevăratul sens al cuvântului și îl considerăm unul dintre campionii acestei cohorte. Am luat in considerare perceptia ecosistemului despre acest start-up, iar încrederea în potențialul său ne-o exprimăm investind încă 20.000 de euro în acesta pentru a-i accelera dezvoltarea”, a declarat Dan Mihăescu, partener fondator GapMinder Venture Partners.

Programul de accelerare, susținut de partenerul Techcelerator, s-a derulat pe o perioadă de 10 săptămâni, atât în București cât și în Cluj-Napoca, cu sprijinul a peste 60 de mentori români și străini. Techcelerator a inclus sesiuni intensive de business coaching, mentorat, expertiză specifică în funcție de industria start-up-ului și servicii de marketing. De asemenea, start-up-urile dispun de acces la comunități internaționale pentru scalare și expunere în piața globală.

Techcelerator va accepta o nouă serie de start-up-uri începând din toamna acestui an.