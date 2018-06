Star Storage lansează o nouă versiune a soluției StarCapture Anywhere

StarCapture Anywhere este o soluție inovatoare, dezvoltată pentru a eficientiza interacțiunea digitală cu clienții, aliniată cu tendințele actuale de transformare digitală, mobilitate și colaborare adoptate de companiile de top din întreaga lume.

StarCapture Anywhere reduce substanțial costurile asociate interacțiunii cu clienții indiferent de locația acestora, îmbunătățind experiența de utilizare și gradul de satisfacție al acestora prin implementarea unor scenarii moderne de interacțiune digitală, colectarea datelor prin extragere automată din documentele de identitate și generarea automată a documentelor folosind șabloane. Soluția permite implementarea unor fluxuri complet digitale cu posibilitate de aplicare a unei semnături electronice calificate (QES – Qualified Electronic Signature) sau a unei semnături electronice avansate (cum este semnarea biometrică).

Pe lângă un design nou, simplu și intuitiv, soluția StarCapture Anywhere este acum disponibilă în scenarii multiple: aplicație desktop, aplicație mobilă (nativă iOS și Android) sau aplicație web pentru o productivitate maximă din punct de vedere business, dar și aliniere cu preferințele tehnologice ale diverșilor clienți. Prin intermediul noului client web se pot iniția procese de înrolare (de ex, solicitările de credit, deschiderea cardurilor de debit și a conturilor asociate, reînnoirea contractelor, formulare de adeziune, etc.), inclusiv aplicarea unei semnături electronice calificate (QES) în conformitate cu legislația națională și directivele Europene, toate acestea fără a fi necesară descărcarea unei aplicații dedicate, direct din browser-ul web. Aplicația funcționează în regim self-service, adică poate fi folosită de acasă, de la birou sau de oriunde utilizatorii au acces la internet, cu zero intervenție din partea angajaților companiei cu care clientul urmează să aibă o relație contractuală.

Acum clienții beneficiează de o mai mare flexibilitate în definirea de fluxuri pentru automatizarea proceselor de business și creșterea eficienței prin precompletarea automată a documentelor standardizate și integrarea mai rapidă cu aplicațiile back-office.

Noua versiune mobilă a StarCapture Anywhere elimină dependența de echipamentele necesare scanării sau semnării documentelor, oferind echipelor de vânzari mobilitate totală combinată cu costuri minime.

“Ne îmbunătățim permanent produsele pentru a răspunde cât mai prompt la nevoile clienților noștri globali. În noua versiune, pe lângă design-ul nou al interfeței, proiectată pentru o experiență de utilizare la superlativ indiferent de canalul pe care este folosită, am adăugat noi funcționalități în același timp cu reducerea cerințelor hardware necesare, îmbunătățind astfel costul total de utilizare și implicit accesibilitatea soluției.

În contextul GDPR, am introdus noi funcționalități pentru procesarea datelor cu caracter personal, dar și pentru stocarea și protejarea acestora pe termen lung prin intermediul integrării native cu platforma SEAL – o soluție de top pentru administrarea unificată a informațiilor, arhivarea și managementul înregistrărilor la nivelul întregii companii.”, a declarat Cătălin Păunescu, CEO Star Storage.

StarCapture Anywhere este o soluție care adresează o varietate de industrii, precum asigurări, financiar-bancar, telecomunicații, utilități, sănătate, sectorul public s.a. Poate fi folosită cu succes în orice domeniu în care este necesară colectarea pe canale multiple a datelor de la clienți, înrolarea acestora la noi servicii, cu beneficii vizibile în creșterea vitezei de procesare a datelor, prin reducerea cu până la 50% a numărului de erori apărute la preluarea inițială a datelor clienților și generarea documentelor pe baza acestor date, respectiv diminuarea riscurilor operaționale și îmbunătățirea interacțiunii multi-channel cu clienții.