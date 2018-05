Specificațiile Nokia X sunt oficiale – a primit certificare în China!

HMD Global va lansa săptămâna viitoare un nou telefon, este vorba de Nokia X, care tocmai a primit certificare în China, din partea TENAA, ocazie cu care putem confirma specificațiile oficiale ale acestuia.

Telefonul care va fi prezentat pe data de 16 mai în China și pe care l-am putut vedea într-un poster oficial al unui retailer, are un display de 5,8 inci cu rezoluție Full HD+ (2280×1080), deci un format 19:9. Din păcate în poza de produs publicată pe site-ul TENAA, oricât am încercat să luminez poza nu s-a văzut că are decupaj în ecran, dar formatul său este un indiciu că are ”breton”, iar imaginile despre care vă spuneam mai sus confirmă acest lucru.

La interior se află un procesor octa-core, tactat la 1.8GHz, care ar putea fi Snapdragon 636, trei opțiuni de RAM, 3GB, 4GB și 6GB și două opțiuni de stocare internă, 32GB și 64GB. Are și slot pentru card microSD de până la 128GB.

Camera principală are doi senzori, dar pe site-ul TENAA este trecut doar un senzor de 16MP. Camera frontală are și ea un senzor de 16MP.

Va fi livrat cu Android 8.1 Oreo, este alimentat de o baterie de 3.000mAh și din câte vedeți în imaginea oficială de mai jos, are un senzor de amprentă pe spate, sub camera foto.

Din păcate, încă ne lipsesc informațiile legate de prețuri, iar acum că am aflat că are mai multe variante de RAM și stocare, ar fi și ami greu să ghicim prețul corect.