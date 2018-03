Specificații pentru Moto G6, G6 Play și G6 Plus ies la iveală + foto

Motorola, companie deținută acum de chinezii de la Lenovo, se pregătește să lanseze noile modelele Moto G6, G6 Play și G6 Plus, noua gamă de telefoane de clasă medie.

Ca design telefoanele nu par foarte mult diferit față de modelele Moto G5 de anul trecut. Telefoanele seamănă foarte mult între ele, elementele diferențiatoare fiind aproape insesizabile.

Deocamdată nu există o dată oficială de lansare. Imaginea de fundal din folosită pe cele trei telefoane este 3 aprilie și se speculează că ar putea fi anunțat săptămâna viitoare, dar ar fi, totuși, prea din scurt, și fără ca Motorola să facă un anunț în prealabil.

Mai jos aveți poze cu cele trei telefoane și listele de specificații care au ajuns până acum pe internet.

Moto G6





Display – 5.7-inci (2160 x 1080 pixels) Full HD+ 18:9 IPS

Chipset – Snapdragon 450,cu proceosr octa-core de 1.8GHz, și procesor grafic Adreno 506

Memorie – 3GB RAM + 32GB stocare, 4GB RAM + 64GB stocare internă și slot pentru microSD de până la 128GB.

Sistem de operare – Android 8.0 (Oreo)

Cameră principală – duală: 12MP+5MP cu bliț LED

Cameră selfie – 16MP cu bliț LED

Conectivitate – Single / Dual SIM, 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

Securitate – senzor de amprentă

Baterie – 3000mAh + Turbo charging

Moto G6 Play



Display – 5.7 inci (1440 × 720 pixeli) HD+ 18:9 IPS

Chipset – Snapdragon 430 Octa-Core cu procesor grafic Adreno 505

Memorie – 2GB RAM + 16GB stocare, 3GB RAM + 32GB stocare, și slot pentru microSD

Sistem de operare – Android 8.0 (Oreo)

Cameră principală – 13MP cu bliț LED Flash

Cameră selfie – 5MP cu bliț LED Flash

Conectivitate – Single / Dual SIM, 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

Securitate – senzor de amprentă

Baterie – 4000mAh + încărcare rapidă

Moto G6 Plus

Display – 5.93-inch (2160 x 1080 pixels) Full HD+ 18:9 IPS display

Chipset – 2.2 GHz Octa-Core Snapdragon 630 14nm Mobile Platform with Adreno 508 GPU

Memorie – 6GB RAM with 64GB internal storage, 4GB RAM with 32GB internal storage, expandable memory up to 256GB with microSD

Sistem de operare – Android 8.0 (Oreo)

Cameră principală – duală: 12MP+5MP cu bliț LED

Cameră selfie – 16MP cu bliț LED

Conectivitate – Single / Dual SIM 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz și 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, NFC

Securitate – Fingerprint sensor

Baterie – 3200mAh + Turbo charging