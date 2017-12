Sony se laudă că a vândut peste 70 de milioane de console PlayStation 4

Sony anunță cele mai recente rezultate la nivel de vânzări pentru consola PlayStation 4, sistemul de realitate virtuală PlayStation VR, dar și pentru jocurile disponibile pentru aceste platforme.

Potrivit datelor companiei, PS4 a atins pragul de 70,6 milioane de unități în întreaga lume, la data de 3 decembrie 2017. Totodată, Peste 617,8 milioane de jocuri pentru PS4 au fost achiziționate la nivel mondial, atât din magazine, cât și digital, prin intermediul PlayStation Store, la aceeași dată.

Comunicatul Sony mai arată că numărul de sisteme de realitate virtuală PlayStation VR vândute a ajuns la 2 milioane de unități, la 3 decembrie 2017.

150 de titluri noi au fost lansate pentru platforma PS VR3, cu vânzări cumulate de peste 12,2 milioane de copii vândute prin sistemele de retail și digital, prin PlayStation Store, la aceeași dată.

Portofoliul de jocuri al platformei PS4 va continua să crească, printre cele mai importante lansări numărându-se God of War, Detroit: Become Human, Spider-Man, Shadow of Colossus, Dreams, Days Gone (produse de SIE WWS), Far Cry 5 (Ubisoft) și Monster Hunter: World (Capcom).

În acest moment există peste 130 de titluri și conținut video în dezvoltare pentru PS VR, care vor fi lansate până la sfârșitul anului viitor, inclusiv The Inpatient și Bravo Team (SIE WWS)