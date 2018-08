Sony introduce modul exclusiv TV „Netflix Calibrated” pentru seria BRAVIA MASTER

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sony împreună cu Netflix dezvăluie Netflix Calibrated Mode pentru seria de televizioare Sony BRAVIA MASTER. Acest mod este special conceput pentru a asigura păstrarea calitității imaginii în conformitate cu viziunea regizorilor.

În ultimii ani au avut loc progrese tehnologice remarcabile, care au avut un impact fără precedent asupra modului în care divertismentul TV și filmele sunt consumate. Atât Sony cât și Netflix au fost pionierii acestei industrii în ceea ce privește producția și distribuția de conținut, colaborând direct cu creatorii pentru a aduce poveștile lor în rândul consumatorilor de divertisment din întreaga lume. Sony și Netflix au depus eforturi pentru a dezvolta și susține tehnologiile de ultimă oră, cum ar fi rezoluția de 4K, HDR (high dynamic range) și sunet Dolby Atmos™, care le permit profesioniștilor să își exprime viziunea într-un mod autentic.

Modul Netflix Calibrated este disponibil exclusiv pe televizoarele din seria Sony BRAVIA MASTER, AF9 OLED și ZF9 LCD. Acest mod asigură o experiență de vizionare pe Netflix fidelă cinematografului. Dezvoltat de inginerii de calitate a imaginii Sony în colaborare specialiștii în culori de la Netflix, modul Netflix Calibrated oferă o calitate a imaginii apropiată de cea a unui monitor master utilizat drept referință standard în studiourile de producție de filme cinematografice. Cu un meniu simplu de setări, utilizatorii Netflix se pot bucura de culori precise și de un contrast dinamic riguros. Această experiență este accentuată în timpul vizionării emisiunilor cu impact vizual puternic, cum ar fi seria originală Netflix Lost in Space cu peisaje și creaturi integrate într-o lumină spectaculoasă.

„Recent am vizionat Lost in Space și am fost uimit de peisajele pline de viață: păduri luxuriante, zone înzăpezite și alte elemente vizuale care m-au dus mai aproape de aventurile familiei Robinson”, a declarat Scott Mirer, Vice President, Device Partner Ecosystem al Netflix. „Abia așteptăm să le putem oferi membrilor Netflix din toată lumea care vor utiliza seria Sony BRAVIA MASTER o experiență fantastică și, pentru prima dată, să le furnizăm imagini master fidele calității de studio chiar în propria sufragerie prin modul Netflix Calibrated.”

Seria Sony BRAVIA MASTER cuprinde două televizoare noi, AF9 OLED și LCD ZF9. Cu expertiza de jumătate de secol a Sony în ingineria TV, seria MASTER oferă cea mai bună calitate a imaginii posibilă în locunițe. Aceasta dispune de o varietate de funcții inteligente și este singura serie de televizoare care oferă modul Netflix Calibrated.

Sony va anunța disponibilitatea și prețurile televizoarelor din seria MASTER în Europa la o dată ulterioară.