Și Motorola pregătește un telefon cu ecran cu breton – Motorola One Power

Motorola se va alătura în curând grupului tot mai numeros de producători de telefoane care au preluat moda lansată de Apple, și anume aceea a ecranelor cu breton.

Este vorba despre un model denumit Motorola One Power. Este un telefon interesant din mai multe puncte de vedere. În primul rând, după cum spuneam vine cu un design similar iPhone X. Vedem ecranul cu breton și modulul de cameră așezat în aceeași poziție ca și pe telefonul de la Apple.

În al doilea rând, este acela că va fi parte din inițiativă Google Android One. Adică telefonul va avea sistem Android pur, fără niciun fel de alte interfețe sau aplicații adăugat de producător. Android-ul așa cum l-a conceput Google.

În al treilea rând și ultimul, este acela al denumirii. Motorola este deținută de chinezii de la Lenovo, iar telefoanele lansate după preluare au venit cu numele Moto. The obicei avem Moto by Lenovo sau Motorola Moto, ei bine acum avem doar Motorola One Power.

În afara imaginii de mai sus, obținute de cei de la Android Headlines, nu avem alte informații. Dar ținând cont că are și cuvântul Power în denumire, cel mai probabil va fi un model care va avea și o baterie mare. Cred. Deocamdată mai așteptăm și alte detalii înainte de a ne da cu presupusul.