Și HTC pare să pregătească un telefon cu ecran cu ”breton”

Dacă v-ați plictisit de telefoane de design care copiază stilul iPhone X și nu mai vreți să mai vedeți altele, ei bine, nu aveți noroc.

Avem deja câteva companii care au adoptat această modă, gen Vivo, Oppo, Sharp, Asus, altele care vor lansa în curând astfel de telefoane, cum ar fi Huawei și LG, dar și altele l-a care nu ne-am gândi, cum ar fi HTC.

Exact asta spune și celebrul zvonac Evan Blass, care de-a lungul timpului a avut surse bune de informații dintre HTC. Acesta a postat pe contul său de Twitter (@evleaks) că ”Dacă ați crescut că HTC nu va urma acest trend… mai gândiți-vă odată. Aparent, (HTC) U12 Lite va avea decupaj”.

If you thought that HTC was sidestepping the notch trend…think again. Apparently midrange U12 Life gets its notch on.

— Evan Blass (@evleaks) March 26, 2018