Și Google trage spre pragul de 1.000 de dolari, cu Pixel 2 XL

Peste aproximativ două săptămâni Google va prezenta noile smartphone-uri Pixel 2 și Pixel 2 XL, iar acum cele două telefoane au apărut în mai multe combinații de culoare, dar au apărut și ceva informații despre prețuri.

După cum probabil știți, telefoanele Pixel au carcasele în două culori, o mică parte de o culoare (circa 20% din suprafață), iar restul de cealaltă culoare.

Noile imagini arată că modelul standard, Pixel 2, va avea cel puțin trei combinații de culori sau non-culori, pentru că toate variantele sunt nuanțe de alb, negru și un gri și o foarte palidă nuanță de culoare. Denumirile comerciale ale acest seturi de culori sunt, de la stânga la dreapta, în imaginea de mai sus, Kinda Blue, Clearly White și Just Black, sună amuzant pentru că s-ar traduce în: ”Un soi de albastru”, ”Alb evident” și ”Doar Negru”. Dar și anul trecut Google a ales niște denumiri haioase Quite Black – Destul de negru, Very Silver – Foarte Argintiu și Really Blue – ”Albastru de-a binelea”. 😛

Modelul Pixel 2 XL va avea cel puțin două combinații de culoare, Just Black și Black&White.

Ajungând însă la prețuri lucrurile nu mai sunt la fel de amuzante. Este din ce în ce mai clar, așa cum spuneam și cu alte ocazii, că tot mai multe companii sunt gata să urmeze Samsung și Apple către pragul de 1.000 de dolari. Acestea două companii l-au depășit, Apple într-un mod chiar ”generos”.

Despre Huawei se spune că ar putea lansa o versiunea de Mate 10 Pro care să coste peste 1.000 de dolari. Așa că, de ce nu ar putea și Google, o companie americană și cu brand puternic nu ar putea cere mai mult pentru telefoane.

Pixel încă mai are prețuri care nu diferă de tarifele de anul trecut. Pixel 2 cu 64GB stocare internă ar urma să coste 649 de dolari, iar pentru versiunea cu 128GB, prețul crește la 749 de dolari.

Modelul Pixel 2 XL vine, însă, la prețuri mai mari, modelul cu 64GB stocare internă are un preț de 849 de dolari, cu 80 de dolari mai mult decât cel mai ieftin model Pixel XL în 2016, dar trebuie menționat că versiunea de anul trecut avea doar 32GB. Versiunea cu 128GB poate fi comparată cu cea de anul trecut, și este mai scumpă cu 80 de dolari și ajunge la 949 de dolari. Google trece astfel pragul de 900 de dolari și pare că se întreaptă către pragul de 1.000 de dolari. Dacă va exista și o versiunea cu 256GB memorie internă, cu siguranță va trece de acest prag psihologic.

Dar vom afla mai multe pe 4 octombrie când Google va prezenta noile telefoane.