Serviciul apel Wi-Fi de la Orange, acum disponibil și pentru iPhone

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Orange anunță demararea procedurii de teste a serviciului apel Wi-Fi pentru smartphone-urile din gama Apple iPhone. Atât apelurile Wi-Fi, cât și apelurile 4G consumă din minutele disponibile în abonament, iar după terminarea acestora sunt taxate la prețul standard.

La finalul anului 2015, Orange lansa serviciul în teste pentru o gamă limitată de smartphone-uri. Începând de astăzi și clienții care folosesc terminale iPhone au posibilitatea de a accesa serviciile de voce chiar și atunci când nu au semnal de rețea pe telefon. Serviciul poate fi utilizat împreună cu iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 și iPhone 7 Plus.

Serviciul apel Wi-Fi, disponibil atât la abonament, cât și la cartela PrePay, permite apelarea oricărui număr de telefon prin intermediul rețelelor Wi-Fi, chiar și din locurile care nu se află în aria de acoperire a rețelei mobile. Acesta este simplu de folosit, fără să fie nevoie de descărcarea unei aplicații dedicate sau de crearea unui cont, fiind integrat și disponibil nativ pe telefoanele compatibile.

Pentru utilizarea serviciului de pe smartphone-urile iPhone nu mai este necesară trimiterea unui SMS la numărul scurt 232. Este suficientă accesarea meniului Configurări – Telefon – Apelare Wi-Fi și activarea serviciul Apel Wi-Fi o singură dată. Utilizatorul trebuie să fie de acord cu termenii și condițiile de utilizare a serviciului Apel Wi-Fi în momentul activării.

Serviciul păstrează identitatea apelantului și oferă sunet HD, alături de o conexiune instantanee a apelului, cu o durată de conectare de cel mult două secunde. În plus, în cazul în care conexiunea Wi-Fi este înlocuită de conexiunea mobilă 4G, apelul continuă prin serviciul apel 4G fără a se întrerupe.

În prezent, serviciul este disponibil fără costuri suplimentare tuturor clienților Orange, iar acum poate fi activat și pe terminalele iPhone compatibile, cu versiuni de software începând de la 10.2 și cu versiuni de Carrier Bundle începând de la 27.1.